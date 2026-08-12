Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമീനിന്റെ വിലയെ ചൊല്ലി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 5:16 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 5:48 PM IST

    മീനിന്റെ വിലയെ ചൊല്ലി തർക്കം, കുറ്റിപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലിൽ കൂട്ടയടി; അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    മീനിന്റെ വിലയെ ചൊല്ലി തർക്കം, കുറ്റിപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലിൽ കൂട്ടയടി; അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കേസ്
    cancel

    കുറ്റിപ്പുറം: മലപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലിൽ ബില്ലിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ കൂട്ടയടി. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കുറ്റിപ്പുറത്തെ 'ചോറും മീനും' എന്ന പേരുളള ഹോട്ടലിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30യോടെയാണ് സംഭവം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നവരും അഞ്ച് പേരും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ മീൻ വറുത്തതിന്റെ വിലയെ ചൊല്ലി വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും അത് കൂട്ടത്തല്ലിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

    തർക്കം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ജീവനക്കാരെ മർദിച്ചു എന്നാണ് പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. അക്രമത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ചുണ്ടിനും, താടിയെല്ലിനും, കണ്ണിനും പരിക്കേറ്റുവെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. പ്രതികൾ നേരത്തെയും ഹോട്ടലിൽ വന്നു പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാക്കിയതായി കടയുടമ വാദിക്കുന്നു. വൈരംകോട് സ്വദേശികളായ അഞ്ചുപേർക്കെതിരെയാണ് കുറ്റിപ്പുറം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hotelkuttippuramviralnewsgang fightKerala
    News Summary - Gang fight at hotel; Case against five people
    Similar News
    Next Story
    X