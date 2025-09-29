Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസദസ്സിൽ ആളില്ല,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 9:23 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:06 PM IST

    സദസ്സിൽ ആളില്ല, പരിപാടി റദ്ദാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഗണേഷ് കുമാർ; ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    മോട്ടാര്‍ വാഹനവകുപ്പിന്റെ പരിപാടിയിലാണ് സംഭവം
    സദസ്സിൽ ആളില്ല, പരിപാടി റദ്ദാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഗണേഷ് കുമാർ; ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച ആ​രോ​പി​ച്ച് സ്വ​ന്തം വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച് മ​ന്ത്രി കെ.​ബി ഗ​ണേ​ഷ്കു​മാ​ർ. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ്​ പു​തു​താ​യി നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന 52 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ്​ ഓ​ഫ്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ന​ക​ക്കു​ന്നി​ലാ​ണ്​ നാ​ട​കീ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    മ​ന്ത്രി​യും സ്ഥ​ലം എ​ൽ.​എ​ൽ.​എ വി.​കെ പ്ര​ശാ​ന്തും കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ത​ന്നെ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ച​ട​ങ്ങി​ന്‍റെ സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ അ​സ്വ​സ്​​ഥ​നാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 52 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​ക്ക്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ട​ണ​മെ​ന്ന മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വേ​ദി​യി​ലാ​ക​ട്ടെ ആ​ളു​ക​ൾ വ​​ള​രെ കു​റ​വും. സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​നെ വി​ളി​ച്ച്​ അ​തൃ​പ്തി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ, മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ഏ​താ​നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​ക്ക​രി​കി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യി​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​തും പ​രി​പാ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രും പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ സ്റ്റാ​ഫും ഏ​താ​നും​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ളെ പോ​ലും വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​ട്ടും വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പോ​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല. ഖ​ജ​നാ​വി​ല്‍ നി​ന്ന് പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് വാ​ങ്ങി​യ 52 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ന​ക​ക്കു​ന്ന് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്ത് നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ട് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് താ​ൻ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ യാ​തൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കും.

    ക​ന​ക​ക്കു​ന്നി​ലെ വേ​ദി​ക്ക്​ അ​രി​​കി​ലേ​ക്ക്​ വ​ണ്ടി ക​യ​റ്റി​യാ​ൽ ടൈ​ൽ പൊ​ട്ടു​മെ​ന്ന്​ ഏ​തോ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി അ​റി​ഞ്ഞു. കാ​റ് ക​യ​റ്റി​യാ​ൽ ടൈ​ൽ​ പൊ​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ത​റി​യാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത് കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വീ​ഴ്ച​യി​ൽ ക്ഷ​മ​ചോ​ദി​ച്ച മ​ന്ത്രി പ​രി​പാ​ടി മ​റ്റൊ​രു ദി​വ​സം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച്​ വേ​ദി വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:motor vehicle departmentFlag offKB Ganesh Kumar
    News Summary - Ganesh Kumar angry for less participation in Motor Vehicle Department program
    Similar News
    Next Story
    X