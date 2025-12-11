Begin typing your search above and press return to search.
    സൂരജ്​ ലാമ തിരോധാനം: പരിഗണന വി.ഐ.പികൾക്ക്​ മാത്രം, ഗാന്ധിജി നാക്കിലുണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലില്ല -ഹൈകോടതി

    നാടുകടത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശം
    ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം കാ​ണാ​താ​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യു​ടെ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള രേ​ഖ​യു​ടെ പ​രി​ഭാ​ഷ​യാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​യാ​ൾ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ എ​ത്താ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം​ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​ത്​ അ​പ​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്. കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല. ല​ഭി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളാ​ക​ട്ടെ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്. പി​താ​വി​നെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മ​ക​ൻ സാ​ന്റോ​ൺ ലാ​മ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് എം.​ബി. സ്‌​നേ​ഹ​ല​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വി​ല​യും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​ക്കു​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വം ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്രം പ​രി​ഗ​ണ​ന കി​ട്ടു​ന്നി​ട​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്​ മാ​റി.

    ആ​രും ആ​രെ​ക്കാ​ളും വ​ലു​ത​ല്ലെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​രും തു​ല്യ​രാ​ണെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം. ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​തു ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഗാ​ന്ധി​ജി നാ​ക്കി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലി​ല്ല.

    അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന ലാ​മ​യെ​ക്ക​ണ്ട പൊ​ലീ​സ് ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ക​യ​റ്റി എ​റ​ണാ​കു​ളം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​. ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ഡ്രൈ​വ​റാ​ണ് ഒ.​പി ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട ആ​രും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​വ​സ്ഥ. ആ​ളെ കാ​ണാ​താ​യ​തി​ന്​ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി, ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് പു​ല​ർ​ച്ച 2.15നാ​ണ് സൂ​ര​ജ്​ ലാ​മ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ദ്യ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യി ഓ​ർ​മ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി എ​ച്ച്.​എം.​ടി​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തെ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​യാ​ളു​ടേ​താ​ണോ​യെ​ന്ന്​ സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. ഡി.​എ​ൻ.​എ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​വൂ.

