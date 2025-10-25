Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:40 PM IST

    അനുനയത്തിന്​ പാർട്ടി; ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ ചി​ത്രം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പോ​സ്റ്റ​ർ

    അനുനയത്തിന്​ പാർട്ടി; ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ ചി​ത്രം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പോ​സ്റ്റ​ർ
    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ഇ​ട​ഞ്ഞു​നി​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം നേ​താ​വും മു​ന്‍ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി. തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി നാ​ലു​ചി​റ പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പോ​സ്റ്റ​റി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സു​ധാ​ക​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു​പോ​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    കെ.​പി.​സി.​സി സാം​സ്കാ​രി​ക​വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും സു​ധാ​ക​ര​ൻ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ കെ.​എ​സ്.​കെ.​ടി.​യു മു​ഖ​മാ​സി​ക​യു​ടെ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നോ​ട്ടീ​സി​ൽ പേ​ര്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ട്ടു​നി​ന്നു.

    സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സി.​എ​സ്. സു​ജാ​ത, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സു​ധാ​ക​ര​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പു​ന്ന​പ്ര വ​യ​ലാ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക വാ​രാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​മ​ര​ഭൂ​മി​യി​ലെ ബ​ലി​കു​ടീ​ര​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ജ​ന​പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള സു​ധാ​ക​ര​നെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​കു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​ം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    തോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി നാ​ലു​ചി​റ പാ​ലം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് താ​ൻ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണെ​ന്ന്​ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. 500 പാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യം. പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ താ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മോ എ​ന്ന​ത് പ്ര​സ​ക്ത​മ​ല്ല. മ​ല​ബാ​റി​ലൊ​ക്കെ ത​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പോ​സ്റ്റ​റി​ൽ ത​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ വെ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

