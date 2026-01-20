Begin typing your search above and press return to search.
    20 Jan 2026 11:27 PM IST
    20 Jan 2026 11:28 PM IST

    ജി. സുധാകരൻ വീണ്ടും പാർട്ടിയുടെ നേതൃനിരയിലേക്ക്

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം നേ​താ​വ്​ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ വീ​ണ്ടും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക്. വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നും ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ങ്ങി.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ബ്രാ​ഞ്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​തു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ എ​ല്ലാ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന സു​ധാ​ക​ര​ൻ വീ​ണ്ടും ജി​ല്ലാ സെ​ന്‍റ​റി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ‘ജി​ല്ലാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി സെ​ന്‍റ​റാ​യി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും.​ സി.​എ​സ്. സു​ജാ​ത, സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ആ​ർ.​നാ​സ​ർ, സി.​ബി. ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു, കെ. ​പ്ര​സാ​ദ്, കെ.​എ​ച്ച്. ബാ​ബു​ജാ​ൻ, ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.’ എ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ ശേ​ഷം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ അ​ലം​ഭാ​വം ആ​രോ​പി​ച്ച്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ബ്രാ​ഞ്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ ത​രം​താ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്നു. പി​ണ​റാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ ശേ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ൽ‍ മ​റ്റു വി​ശ്വ​സ്ത​വ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സു​ധാ​ക​ര​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​തു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    സ​ർ​ക്കു​ല​ർ വി​വ​രം പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ ത​ന്നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച്​ അ​റി​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ സു​ധാ​ക​ര​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

