Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 March 2026 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 11:23 AM IST

    പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലുകളെ ആയുധമാക്കി വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുന്നു, കേഡർമാർക്ക് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ അച്ഛന് വരെ വിളിക്കാം എന്ന അവസ്ഥ -ജി. സുധാകരന്‍റെ വാർത്താസമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നു

    മത്സരിക്കുമെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല
    പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലുകളെ ആയുധമാക്കി വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുന്നു, കേഡർമാർക്ക് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ അച്ഛന് വരെ വിളിക്കാം എന്ന അവസ്ഥ -ജി. സുധാകരന്‍റെ വാർത്താസമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നു
    ജി. സുധാകരൻ

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: മുതിർന്ന സി.​പി.​എം നേതാവ് ജി. സുധാകരന്‍റെ വാർത്താസമ്മേളനം തുടങ്ങി. തന്നെക്കുറിച്ച് നിരവധി വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, താൻ മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. മാധ്യമ വാർത്തകൾ പോലെ സി.പി.എം നേതാക്കൾ ഒരു ദൗത്യവുമായും തന്നെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യമില്ല. യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ആകുമെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    '15-ാം വയസിൽ പാർട്ടിമെമ്പർ ആയതാണ്. കോളജ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നത്, അതുപോലെ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കാത്തതും. അത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വാർത്തയായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനയിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം' -സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

    പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചയാളാണ് താൻ. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ ആക്ഷേപിക്കില്ല. മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലും ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലുകളെ ആയുധമാക്കി തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേഡർമാർക്ക് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ അച്ഛന് വരെ വിളിക്കാം എന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാവരും അത് സ്വയം വിമർശനമായി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ആലപ്പുഴ ​പ​റ​വൂ​രി​ലെ വ​സ​തി​യി​ലാണ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇടപെട്ട് അനുരഞ്ജനത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പിണറായി നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതാക്കൾ വീട്ടിലെത്തി കാണുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും വഴങ്ങാതെ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് സുധാകരൻ.

    ഇതോടെ, സു​ധാ​ക​ര​നൊ​പ്പം ആ​രും പാ​ർ​ട്ടി​വി​ട്ടു​​പോ​കാ​തെ ത​ട​യി​ടാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധം സി.​പി.​എം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട്​ സു​ധാ​ക​ര​ൻ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​താ​യു​ള്ള വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണി​ത്. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ന്തു​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​ര​ന​ല്ലാ​ത്ത സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ ‘സം​ശു​ദ്ധം ജീ​വി​ത’​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ശ​ക്ത​നാ​യ കാ​ല​ത്തെ ചി​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പൊ​ടി​ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത്​ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്ക​മു​ണ്ട്.

