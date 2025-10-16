Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:42 PM IST

    ‘ആര് വിചാരിച്ചാലും ഒറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല, സജി ചെറിയാൻ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു’; വിമർശനം കടുപ്പിച്ച് ജി. സുധാകരൻ

    G Sudhakaran, R Nazar, Saji Cherian
    സജി ചെറിയാൻ, ജി. സുധാകരൻ, ആർ. നാസർ

    ആലപ്പുഴ: സൈബർ ആക്രമണ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനും മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും എ.കെ. ബാലനും എതിരെ വിമർശനം കടുപ്പിച്ച് മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ജി. സുധാകരൻ. നേതാക്കൾ പറയുന്നത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് സുധാകരൻ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    താൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ആര് വിചാരിച്ചാലും തന്നെ പാർട്ടിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. തനിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെയാണ് സൈബർ ആക്രമണം നടന്നത്. പാർട്ടിക്കാരാണ് സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. അവരെ വിലക്കുന്നതിന് പകരം തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ചിലർ വരുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.

    ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ. നാസർ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചത്. സജി ചെറിയാൻ തനിക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി. കാര്യമറിയാതെയാണ് എ.കെ. ബാലന്‍റെ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും ജി. സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.

    സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു നേ​താ​വാ​ണെ​ന്ന ജി. സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട്​ ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ നാ​സ​ർ പറഞ്ഞു.

    അ​യാ​ളെ താ​ക്കീ​ത്​ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ച്ച്. സ​ലാ​മാ​ണ്​ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം വെ​റു​തെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും നാ​സ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സു​ധാ​ക​ര​നെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ എ​ച്ച്. സ​ലാം എം.​എ​ൽ.​എ​യും പ്രതികരിച്ചു. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മോ​ശം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശീ​ല​മ​ല്ല. അ​തൊ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെന്നും സലാം വ്യക്തമാക്കി.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ ഇ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ​ത​ന്നെ ചി​ന്തി​ക്ക​ണം. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ലും അ​തി​ന്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ദ്ദേ​ശം ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ത്​ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​റി​യാ​മെ​ന്നും സ​ലാം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു ​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ​തി​രെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയത്. ത​ന്നോ​ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടാ​ൻ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ത​ന്നോ​ട് ഫൈ​റ്റ് ചെ​യ്ത​വ​ർ ആ​രും ജ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. എ.​കെ. ബാ​ല​ന് ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ന്‍ എ​ന്ത് കാ​ര്യ​മെ​ന്നും സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ത​ന്നെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കാ​ന്‍ സ​ജി ആ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നു​ള്ള പ്രാ​യ​വും പ​ക്വ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നി​ല്ല. സം​ഘ​ട​നാ​ശൈ​ലി​യും അ​റി​യി​ല്ല. സൂ​ക്ഷി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചാ​ല്‍ കൊ​ള്ളാം. ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. പു​റ​ത്താ​ക്കി​യെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ചി​ല സ​ഖാ​ക്ക​ൾ പ​ട​ക്കം​പൊ​ട്ടി​ച്ചു. ടീ​പാ​ർ​ട്ടി ന​ട​ത്തി. അ​തി​ൽ സ​ജി​യും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ പാ​ര്‍ട്ടി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം.

    പാ​ർ​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ താ​ൻ ഒ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സ​ജി ചെ​റി​യാ​നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് യോ​ജി​ക്കാ​തെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത 14 പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ഈ​യി​ടെ ന​ട​ത്തി. പാ​ർ​ട്ടി വി​ല​ക്കി​യി​ല്ല. എ.​കെ. ബാ​ല​ന്​ ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ന്‍ എ​ന്ത് കാ​ര്യം. 1972ലെ ​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ബാ​ല​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ത് ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ​റ​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മെ​ന്താ​ണ്. താ​ന്‍ മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മാ​റാ​ന്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ മ​ന​സ്സാ​ണെ​ന്ന്​ എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ ​ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക്​​ പേ​ജി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പാ​ര്‍ട്ടി അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സു​ധാ​ക​ര​ന് തോ​ന്ന​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ത​നി​ക്ക്​ അ​ങ്ങ​നെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മി​ല്ല, വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബാ​ല​ന്‍ പ​റ‍ഞ്ഞു.

    കെ.​പി.​സി.​സി സം​സ്കാ​ര​സാ​ഹി​തി തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല ക്യാ​മ്പി​ലെ സെ​മി​നാ​റി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്​ മു​ത​ലാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​. ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു നേ​താ​വാ​ണെ​ന്ന്​ സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​തി​നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നു​ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

