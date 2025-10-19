Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:06 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:06 PM IST

    അനുനയം വിജയിച്ചില്ല; വി.എസ് സ്മാരക പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങിൽ ജി. സുധാകരൻ പങ്കെടുത്തില്ല

    G. Sudhakaran
    ജി. സുധാകരൻ- ചിത്രങ്ങൾ: മനു ബാബു

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ഇ​ട​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്​ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മം വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ല. പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​ക്കോ​ളു​മെ​ന്നും ത​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്നു​മാ​ണ് ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഏ​റെ നാ​ളാ​യി ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ നേ​തൃ​ത്വം ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ, കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം സി.​എ​സ്. സു​ജാ​ത എ​ന്നി​വ​ർ സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കെ.​എ​സ്‌.​കെ.​ടി.​യു​വി​ന്റെ മു​ഖ​മാ​സി​ക ‘ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി’ യു​ടെ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യും സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ പേ​ര്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​ച്ച​ടി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ പി​ന്നീ​ട് നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക്​ വ​ഹി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്​ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ. എ​ന്നി​ട്ടും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​ടി​ച്ച​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കെ.​പി.​സി.​സി സം​സ്കാ​ര സാ​ഹി​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​നെ​തി​രെ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ രോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ത്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​നു​ന​യ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്.

    ടി.ജെ. ചന്ദ്രചൂഡന്‍ പുരസ്‌കാരം ജി. സുധാകരന്

    തിരുവനന്തപുരം: ആർ.എസ്​.പി മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രഫ. ടി.ജെ. ചന്ദ്രചൂഡന്‍ സ്മാരക പുരസ്‌കാരം മുന്‍ മന്ത്രിയും സി.പി.എം നേതാവുമായ ജി. സുധാകരന്. ഒക്ടോബര്‍ 31ന് രാവിലെ 11ന്​ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്‌ ക്ലബ് ഹാളില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ 25,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്‌കാരം ആർ.എസ്​.പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിബു ബേബിജോണ്‍ വിതരണം ചെയ്യും. അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

    സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിസ്തുല സംഭാവന നല്‍കുന്ന പ്രതിഭകള്‍ക്കായി പ്രഫ. ടി.ജെ. ചന്ദ്രചൂഡന്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതാണ് പുരസ്‌കാരം.

