'ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല, ബാലനെ പോലെ മാറാൻ ആകില്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല'; ജി.സുധാകരൻ

'ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല, ബാലനെ പോലെ മാറാൻ ആകില്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല'; ജി.സുധാകരൻtext_fields
ആലപ്പുഴ: മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവ് എ.കെ ബാലന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവുമായ ജി.സുധാകരൻ. താൻ മാറിയിട്ടില്ല, അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ലളിത ജീവതം നയിക്കുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പണമൊന്നും താൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ജി.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് എ.കെ.ബാലന് ജി.സുധാകരനെ വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. 'കാലം എന്നില് ചില മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ ജി സുധാകരന് പഴയ ജി സുധാകരന് തന്നെയാണ്' എന്നായിരുന്നു സമീപകാലത്തെ സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബാലന് കുറിച്ചത്. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം. പാര്ട്ടിക്കുവേണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ച മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അടക്കം ഫെയ്സ്ബുക്കില് വന്ന് തെറി പറയുമ്പോള് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാനാണ് ബാലൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
'ആലപ്പുഴയില് നടക്കുന്ന 'വളരെ നികൃഷ്ടവും മ്ളേച്ഛവും മാര്ക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധവുമായ ഈ പൊളിറ്റിക്കല് ക്രിമിനല്സിന്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ എ.കെ. ബാലന് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാലനെപ്പോലെ മാറാന് തനിക്ക് പറ്റില്ല. ബാലന് തന്നെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാന് ഇന്നേവരെ ഒരു പ്രസ്താവനയിലും പൊതുവേദിയിലും ബാലനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്, നികൃഷ്ടമായ, വൃത്തികെട്ട മാര്ക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സംസ്കാരം ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് അതിനെ എതിര്ക്കാതെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാന് വരുന്നത് എന്തിനാണ്' ജി.സുധാകരന് ചോദിച്ചു.
തന്റെ വിമര്ശനങ്ങള്ക്കെതിരെ സുധാകരന് രംഗത്തെത്തിയതോടെ എ.കെ.ബാലന് വിശദീകരണവുമായി എത്തി. അടുത്ത കാലത്ത് ജി.സുധാകരന് ചില ആശങ്കകളുണ്ട്. തന്നെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന തോന്നല് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് പരിശോധിക്കണം. അവഗണന ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോള് ചില അമര്ഷം ഉള്ളില് തോന്നും. അത് ഒരിക്കലും പാര്ട്ടിയുടെ പൊതു ഇമേജിന് എതിരായി പുറത്ത് വരാന് പാടില്ല. അക്കാര്യത്തില് വളരെ വാശിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സുധാകരനെന്നും ബാലന് വ്യക്തമാക്കി.
'എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തവരാരും വിജയിച്ചിട്ടില്ല, ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യത സജി ചെറിയാനില്ല'; ജി.സുധാകരൻ
തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷമായ മറുപടി നൽകി മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവ് ജി.സുധാകരൻ. തന്നെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത സജി ചെറിയാനില്ലെന്നും തന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തവരാരും വിജയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുധാകരൻ തുറന്നടിച്ചു. ജി. സുധാകരൻ പാർട്ടിയോട് ചേർന്നു പോകണണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് മറുപടിയായാണ് സുധാകരന്റെ വിമർശനം.
'ഞാൻ പാർട്ടിയോട് ചേർന്നല്ല പോകുന്നത്. പാർട്ടിക്കകത്താണ്. അത് തന്നെ സജി ചെറിയാന് പറയാൻ അറിയില്ല. പാർട്ടിയിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടും മാർക്സിസ്റ്റ് ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. പാർട്ടിക്ക് യോജിക്കാത്ത 14കാര്യങ്ങൾ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. ഇടക്ക് കുറിച്ച് കാലം മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. അയാളാണ് എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. എന്നെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള അര്ഹതയോ പ്രത്യേയശാസ്ത്ര ബോധമോ അദ്ദേഹത്തിനില്ല.'-സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിക്കെതിരെ താൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തന്നോട് ഏറ്റു മുട്ടാൻ സജി ചെറിയാൻ വരേണ്ടതില്ല. അത് നല്ലതിനല്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തനിക്കെതിരെ പരാതി വന്നു. സജി ചെറിയാൻ അറിയാതെ പരാതി പോകുമോ. സജി ചെറിയാൻ അതിൽ പങ്കാളി അല്ലേയെന്നും ജി.സുധാകരന് ചോദിച്ചു.
