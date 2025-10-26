Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:33 PM IST

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​​ന്വേ​ഷ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    • ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ചെന്നൈയിലും ബംഗളൂരുവിലും തെളിവെടുപ്പ്​ പൂർത്തിയായി
    • ഗോ​വ​ർ​ധ​നെ പ്ര​ധാ​ന സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം
    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​​ന്വേ​ഷ​ണം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​മാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം മ​ട​ങ്ങി. സം​ഘം ഞാ​യ​റാ​​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി. ​അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണ വാ​തി​ൽ ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യി ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യു​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ൾ പോ​റ്റി​യു​ടെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണ്​ തേ​ടു​ക. പോ​റ്റി ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളു​മാ​യി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും.

    2019ൽ ​പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത സ്വ​ർ​ണ വാ​തി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ വ്യ​വ​സാ​യി​ ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ള്‍ ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണ വാ​തി​ൽ പ​ണി​ത് ന​ൽ​കി​യ​ത് താ​നാ​ണെ​ന്നും ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്‍ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി വ​ഴി​യാ​ണ് വാ​തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ​യും ഇ​യാ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ​ഗോ​വ​ർ​ധ​നെ പ്ര​ധാ​ന സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ നീ​ക്കം.

    ഗോ​വ​ർ​ധ​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്വ​ർ​ണം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​താ​ണോ​യെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി കാ​ലാ​വ​ധി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഇ​തി​നു​മു​മ്പ്​ പ​ര​മാ​വ​ധി തെ​ളി​വ് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഊ​ർ​ജി​ത ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. വീ​ണ്ടും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തേ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:real estateSabarimalaUnnikrishnan Potty
    News Summary - Further investigation into Unnikrishnan Potty's real estate dealings
    Similar News
    Next Story
    X