Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഒരു ഡ്രിപ്പെങ്കിലും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 7:15 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 7:15 PM IST

    ഒരു ഡ്രിപ്പെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു... -സൂരജ് ലാമയുടെ ഭാര്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒരു ഡ്രിപ്പെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു... -സൂരജ് ലാമയുടെ ഭാര്യ
    cancel
    Listen to this Article

    കളമശ്ശേരി: മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഡ്രിപ്പ് എങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്‍റെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് സൂരജ് ലാമയുടെ ഭാര്യ റിനാലാമ. ഇത്​ വെറുമൊരു മിസിങ് കേസായി കാണരുത്​. ​​കൊലപാതകമാണ്​. ഞങ്ങൾക്ക്​ നീതി വേണം -അവർ പറഞ്ഞു. ബംഗളുരു സ്വദേശി സൂരജ് ലാമയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

    കഴിഞ്ഞ നവംബർ 30 ന് എച്ച്.എം.ടി കമ്പനിക്ക് സമീപം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ലാമയുടെ മൃതദേഹം ഡി.എൻ.എ പരിശോധനക്ക് ശേഷം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന്​ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മകനും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടർന്ന് നഗരസഭ ആംബുലൻസിൽ നോർത്ത് കളമശ്ശേരിയിലെ നഗരസഭ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ മൃതദേഹം എത്തിച്ചു.

    മകൻ സാന്‍റൻ ലാമ, ഭാര്യ റിന ലാമ, ഭാര്യ സഹോദരൻ സുശാന്ദ നന്ദി, ഭാര്യാ സഹോദരി ഐശ്വര്യ റോയി, അർനിക് റോയി എന്നിവർ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച്​ ശ്മശാനത്തിൽ എത്തി. മരണാന്തര ക്രിയകൾക്ക് പനമ്പള്ളി നഗർ ഓൾ വേൾഡ് ഗായത്രി പരിവാറിലെ ലോകേഷ് കുമാർ നേതൃത്വം നൽകി. സാന്‍റൻ ലാമ കർമങ്ങൾ ചെയ്തു. 9.55 ഓടെ മൃതദേഹം ചിതയിൽ വച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:funeralKalamassery Medical College
    News Summary - funeral of Sooraj Lama
    Similar News
    Next Story
    X