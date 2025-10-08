Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:41 PM IST

    കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനാവില്ല -ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    high court
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ​ഹൈ​കോ​ട​തി. വ​യ​നാ​ട്​ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ലെ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക്​ വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രാ​മ​ർ​ശം. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​​ അ​ധി​ക​സ​ഹാ​യ​വും സാ​ധാ​ര​ണ സ​ഹാ​യ​വും മ​റ്റും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ഫ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ മൂ​ന്നു​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 903 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും അ​തി​രൂ​ക്ഷ ദു​ര​ന്തം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന വ​യ​നാ​ടി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മി​ല്ല. അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​യ​നാ​ട് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്രം അ​വ​രെ തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​വു​മെ​ല്ലാം അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ. അ​തി​നാ​ൽ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. ഫെ​ഡ​റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യു​ള്ളി​ട​ത്ത്​ ശ​രി​യാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ​ര​മ പ്ര​ധാ​നം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ഷൈ​ലോ​ക്കി​യ​ൻ ന​ട​പ​ടി മൂ​ക​മാ​യി ക​ണ്ടി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​കെ​വ​രാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്​​ അ​വ​രു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​നി​ക്കാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High Courtfundamental rightsParty Politics
    News Summary - Fundamental rights cannot be denied in the name of party politics - High Court
    Similar News
    Next Story
    X