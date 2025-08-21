Begin typing your search above and press return to search.
    21 Aug 2025 7:39 AM IST
    21 Aug 2025 7:39 AM IST

    അഗ്നിരക്ഷസേനയുടെ ആധുനികവത്കരണം:162.25 കോടിയുടെ പദ്ധതി

    കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി
    അഗ്നിരക്ഷസേനയുടെ ആധുനികവത്കരണം:162.25 കോടിയുടെ പദ്ധതി
    ക​ൽ​പ​റ്റ: കേ​ര​ള അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന​യെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ 162.25 കോ​ടി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ്ധ​തി. ​121.07 കോ​ടി രൂ​പ കേ​ന്ദ്ര​വി​ഹി​ത​വും 41.18 കോ​ടി രൂ​പ സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​ത​വും ചേ​ർ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    15ാം ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ഇ​തി​ന​കം കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഫ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ്-​സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്-​ഹോം ഗാ​ർ​ഡ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ​ഗ​ഡു​വാ​യി കേ​ന്ദ്രം 36.32 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ആ​കെ തു​ക​യു​ടെ 30 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചു. 2026 മാ​ർ​ച്ച് 31 ആ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വ്.

    സേ​വ​നം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ 48.68 കോ​ടി, സം​സ്ഥാ​ന പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​വും അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 8.11 കോ​ടി​യു​മാ​ണ് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക. സേ​ന​യു​ടെ ആ​ധു​നീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഗ്നി​പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 73.01 കോ​ടി, സം​സ്ഥാ​ന ആ​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യാ​ല​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 4.45 കോ​ടി​യും ന​ൽ​കും. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 3.66 കോ​ടി, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റ് നി​ശ്ചി​ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 24.34 കോ​ടി​യു​മാ​ണ് നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ക. ​​

    സേ​ന​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്നും പ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​നി​യോ​ഗം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ശ്വ​നാ​ഥ് സി​ൻ​ഹ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.-

