    ഇന്ധനവില വർധനവ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 May 2026 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 12:02 PM IST

    ഇന്ധനവില വർധനവ് ജനങ്ങളോടുള്ള കൊടിയ ദ്രോഹം -പിണറായി വിജയൻ

    തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി ജനങ്ങളോടുള്ള കൊടിയ ദ്രോഹമാണെന്ന് സി.പി.എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ. വിലക്കയറ്റവും ജീവിതച്ചെലവും കൊണ്ട് വലയുന്ന സാധാരണക്കാരന് മേൽ വീണ്ടും അധികഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന കേന്ദ്രം, ഇപ്പോൾ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നഷ്ടം മറയാക്കി ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. തെറ്റായ നയങ്ങൾ മൂലം പാചകവാതക ക്ഷാമവും വിലവർധനവും ഇതിനകം തന്നെ ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകേണ്ട സർക്കാർ വീണ്ടും ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    ഇന്ധനവില വർധന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും ഗതാഗതച്ചെലവും കുതിച്ചുയരാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളെയും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് കോർപ്പറേറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ അന്യായ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    TAGS:fuel priceopposition leaderPinarayi Vijayan
    News Summary - Fuel price hike is a cruel betrayal of the people: Pinarayi Vijayan
