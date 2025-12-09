Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മുതൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 6:30 AM IST

    ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മുതൽ ലോക്സഭ ഇഫ്​കട്​ വരെ... ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിൽ യു.ഡി.എഫ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ കഴിഞ്ഞു
    ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മുതൽ ലോക്സഭ ഇഫ്​കട്​ വരെ... ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിൽ യു.ഡി.എഫ്​
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ൾ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​വെ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലും ഒ​പ്പം പ്ര​​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ്.

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കും വി​ധം​ ഒ​രു​മു​ഴം മു​ന്നേ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​നാ​യ​തി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശം പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത്​ ആ​ദ്യാ​ന്തം കൈ​മു​ത​ലാ​യി എ​ന്നാ​ണ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഒ​പ്പം ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​ന്​ മ​റ​യി​ടാ​ൻ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​​ൻ പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കി​യ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ക്കു​റി അ​ജ​ണ്ട നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ലോ​ക്‌​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും നേ​ടി​യ മേ​ൽ​ക്കെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക്യാ​മ്പ്.

    ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ട്ടം ക​ളം​മാ​റി​യ​തി​ന്‍റെ ക​റു​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ഇ​ടു​ക്കി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ​ചു​വ​ടു​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ മു​റി​വു​ണ​ക്കാ​നും കു​റ​വ്​ തീ​ർ​ക്കാ​നും ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ​കൊ​ണ്ടും മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​രു​തു​ന്നു. ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നി​ര​ക്ക്​ സ​മാ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യം ​ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ട്ടും അ​മാ​ന്തി​ക്കാ​തെ പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്ക വാ​ൾ വീ​ശി​യ​തും പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തും എ​തി​ർ​ചേ​രി​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​ ​നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    രാ​ഹു​ലി​​നെ​ പു​റ​ത്താ​ക്കി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി അ​ഗ്​​നി​ശു​ദ്ധി വ​രു​ത്തി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ മു​കേ​ഷ്​ വി​ഷ​യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ നേ​രെ ‘അ​റ്റാ​ക്കി​ങ്​ മോ​ഡി​ലേ​ക്ക്’ ​മാ​റി​യ​തി​ലൂ​ടെ അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​യെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​കാ​രം താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യ​തും ഒ​പ്പം മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള മു​ന്നൊ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:loksabhaUDFKerala Local Body Election
    News Summary - From anti-governance sentiment to Lok Sabha effect... UDF is in firm hope
    Similar News
    Next Story
    X