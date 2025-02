വയനാട്ടിൽ 2016 മുതൽ 2024 വരെ 33 പേർ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു-എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: വയനാട്ടിൽ 2016 മുതൽ 2024 ഡിസംബർ വരെ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ 33 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. 2016 ൽ അഞ്ച്, 2017ൽ മൂന്ന്, 2018ൽ നാല്, 2019ൽ മൂന്ന്, 2020ൽ രണ്ട്, 2021ൽ നാല് 2022 രണ്ട്, 2023ൽ അഞ്ച്, 2024ൽ അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കണക്ക്. ഇതേ കാലത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ 87 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 2016 ൽ എട്ട്, 2017ൽ 17, 2018ൽ 17, 2019ൽ എട്ട്, 2020ൽ എട്ട്, 2021ൽ ആറ്, 2022ൽ 10, 2023ൽ അഞ്ച്, 2024ൽ എട്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് പരിക്കേറ്റവരുടെ കണക്കെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ടി. സിദ്ദീഖിന്റെ ചോദ്യത്തിന് രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി. Show Full Article

From 2016 to 2024, 33 people were killed in wildfire attacks in Wayanad