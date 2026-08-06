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    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 7:30 AM IST

    കഞ്ചിക്കോട്ട് പുതിയ നിക്ഷേപ സാധ്യത ആരായാൻ സർക്കാർ; റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ കാണുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

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    https://www.madhyamam.com/tags/vd-satheesan
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    വി.ഡി. സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട്​ കോ​ച്ച്​ ഫാ​ക്ട​റി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ 2022ൽ ​ത​ന്നെ റെ​യി​ൽ​വേ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വി​ടെ പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്​ റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ.

    ഫാ​ക്ട​റി ഇ​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ ​സ്ഥ​ലം റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​നാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​വ​ർ അ​ന്നും ഇ​ന്നും പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കോ​ച്ച്​ ഫാ​ക്ട​റി​യു​ണ്ടെ​ന്നും പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ഫാ​ക്ട​റി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്. അ​വി​ടേ​ക്ക്​ വേ​റെ നി​ക്ഷേ​പം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് എതി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി തെ​റ്റ്​ ക​ണ്ട​തി​നാ​ൽ

    പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്​​ട്യ ഗു​രു​ത​ര തെ​റ്റ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കൊ​ടു​ത്ത​യാ​ളെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്താ​ൽ അ​വ​ർ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്ന​ത്​ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ​ല്ലോ എ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചോദ്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ ഒഴിഞ്ഞുമാറി മുഖ്യമന്ത്രി

    ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ യാ​ത്ര സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ കാ​ണാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത്​ ര​ഹ​സ്യ യാ​ത്ര​യാ​ണോ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ചി​ല​രെ കാ​ണേ​ണ്ടി വ​രും, അ​ല്ലാ​തെ​യും കാ​ണേ​ണ്ടി വ​രും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി.

    ചി​ല​പ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന് കാ​ണും. താ​ൻ അ​ന്ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വി​ടെ കാ​ണാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഇ​തു​പോ​ല​ത്തെ കു​റേ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ വി​വാ​ദ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും ഇ​നി വേ​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം

    എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്​ ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി​യ​ത് ഒ​രു ഒ​ഴി​വ്​ വ​രു​മ്പോ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക്​ എ​ന്ത്​ ​തീ​രു​മാ​നവും എ​ടു​ക്കാം. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കേ​സി​ല്ല. വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കേ​സ്​ വ​ന്നേ​ക്കും എ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം എ​ന്തി​ന്​ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘തിരുവാതിരക്കാർ ഇപ്പോൾ സമരക്കാർ’

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ർ​വി​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, കാ​ര​ണ​ഭൂ​ത​ൻ എ​ന്നെ​ല്ലാം പ​റ​ഞ്ഞ്​ പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മ​ര​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട്​ ന​ട​ക്കാ​ത്ത​ത്​ ര​ണ്ട്​ മാ​സം കൊ​ണ്ട്​ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​മ​ർ​​ശം. ‘‘സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന ഇ​റ​ക്കി​യ നോ​ട്ടീ​സ് ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു. ഇ​ത്ര​യും ത​മാ​ശ​ക്കാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. അ​ത് വാ​യി​ച്ചാ​ൽ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ച്ചു പോ​കും.

    എ​ന്താ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ തൊ​ലി​ക്ക​ട്ടി. ഇ​വ​രൊ​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 കൊ​ല്ല​ക്കാ​ലം എ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്തു​തി​പാ​ട​ക​രാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ണ്ട് അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​തൊ​ക്കെ മ​റ​ന്നു പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ ഒ​ന്നും മ​റ​ക്കി​ല്ല. ഓ​ർ​ത്തു വെ​ച്ചേ​ക്കും. പ​ക്ഷേ ആ​രെ​യും ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​മൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​കും. റെ​ഡി​യാ​യി​ട്ടി​രു​ന്നാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പകർത്താൻ കാമറ സ്ഥാപിച്ചതിൽ വിവാദം

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക്​ അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി വി​വാ​ദം. ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ക​സേ​ര നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് കാ​മ​റ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് എ​ന്തി​നെ​ന്ന്​ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ക​യും ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ കാ​മ​റ മാ​റ്റാ​ൻ പി.​ആ​ർ.​ഡി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ലെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന ഹാ​ളി​ലും ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന നോ​ർ​ത്ത്​ മീ​ഡി​യ റൂ​മി​ലും കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ​ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങും​മു​മ്പ്​ ത​ന്നെ കാ​മ​റ മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ഡി.എ ഉടൻ

    ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ഡി.​എ സാ​ധ്യ​മാ​കും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​ക്കി​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ.

    ചെ​ല​വ്​ ചു​രു​ക്കാ​ൻ ആ​രു​ടെ​യും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കി​ല്ല. മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​ത്തെ കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കും. മെ​ഡി​സെ​പ് പ​ദ്ധ​തി ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യേ​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ 61ാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ്കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി കെ.​എ. തു​ള​സി, കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണ​ക്കാ​ട് സു​രേ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​എ​സ്. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, കേ​ര​ള ലോ ​സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ​സ്. മോ​ഹ​ന​ച​ന്ദ്ര​ൻ, കേ​ര​ള ലെ​ജി​സ്ലേ​റ്റീ​വ് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​എ. ബി​നു, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി. ​നൗ​ഷാ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​സ്. ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:Kanjikode Coach Factoryinvestment planUnion Railway MinisterKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - കഞ്ചിക്കോട്ട് പുതിയ നിക്ഷേപ സാധ്യത ആരായാൻ സർക്കാർ
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