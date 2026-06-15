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    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 10:31 PM IST

    സൗജന്യയാത്ര യു.ഡി.എഫ് പരിപാടിയാക്കി - ബാലഗോപാൽ

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    K.N. Balagopal
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    കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര പ​ദ്ധ​തി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യെ​ന്ന് മു​ൻ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളോ ആ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​ര് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ എ​ല്ലാ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി ബ​സു​ക​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഇ​നി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പോ​കാ​മെ​ന്നും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ഓ​ർ​ഡി​ന​റി ബ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 500 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു മാ​സ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷാ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

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    TAGS:KSTRCUDFPriyadarshiniKN Balagopal
    News Summary - Free travel scheme turned into a UDF political program, says K.N. Balagopal
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