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    Kerala
    Posted On
    date_range 22 July 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 7:25 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം; നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ലീ​ഗ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​രെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു

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    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം; നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ലീ​ഗ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​രെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു
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    ദോഹ: വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ എ​യ്ഡ് സെ​ല്ലി​ലേ​ക്ക് (പി.​എ​ൽ.​എ.​സി) അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, കു​വൈ​ത്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, കാ​ന​ഡ, മ​ലേ​ഷ്യ എ​ന്നീ ഏ​ഴ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ലീ​ഗ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വും പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.norkaroots.kerala.gov.in സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16ന​കം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    വി​ദേ​ശ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ജ്ഞ​ത കൊ​ണ്ടോ ചെ​റി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മോ നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വ​ഴി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​സു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ൽ, ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം /ദ​യാ​ഹ​ർ​ജി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ൽ, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് നി​യ​മ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ത​ർ​ജ്ജ​മ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റാ​യ 1800 425 3939 (ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നും), +91-8802 012 345 (വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും, മി​സ്​​ഡ്​ കോ​ൾ സ​ർ​വി​സ്) എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

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    TAGS:immigrantNorca RootsFree legal aidLegal Consultants
    News Summary - Free legal aid for immigrants; Norca Roots invites legal consultants
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