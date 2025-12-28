Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 6:11 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:05 PM IST

    വാടകവീട്ടിൽ കഴിയുന്നവർക്കും സൗജന്യ കുടിവെള്ളം

    തിരുവനന്തപുരം: ബി.പി.എൽ വിഭാ​ഗക്കാർക്ക് ജല അതോറിറ്റി നൽകുന്ന സൗജന്യകുടിവെള്ള ആനുകൂല്യം ഈ വർഷം മുതൽ വാടകവീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവ‍‍ർക്കും. ഉപഭോക്താക്കള്‍ അപേക്ഷ​ക്കൊപ്പം വാടകക്കരാറിന്റെ പകര്‍പ്പും വീടുടമസ്ഥന്‍റെ സമ്മതപത്രവും ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ അപ്​​ലോഡ്​ ചെയ്യണം. ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽ പ്രതിമാസം 15 കിലോലിറ്റ‍ർ (15,000 ലിറ്റര്‍) വരെ ജല ഉപഭോഗമുള്ളവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. നിലവില്‍ ലഭിക്കുന്നവരും പുതുതായി ആവശ്യമുള്ളവരും അപേക്ഷകള്‍ http://bplapp.kwa.kerala.gov.in വഴിയായാണ്​ നൽകേണ്ടത്​.

    ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇ-അബാക്കസ്‌ വിവരങ്ങള്‍ സിവില്‍ സപ്ലൈസ്‌ വെബ്സൈറ്റിലെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്‌ വിവരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷം അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക്‌ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കും. വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശികയുള്ളവരും പ്രവർത്തനരഹിതമായ മീറ്റർ ഉള്ളവരും ജനുവരി 31നു മുൻപ് കുടിശ്ശിക തീർക്കുകയും കേടായ മീറ്റർ മാറ്റുകയും ചെയ്താലേ അപേക്ഷ പരി​ഗണിക്കൂ.

    വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ജല അതോറിറ്റി സെക്ഷൻ ഓഫിസ് സന്ദർശിക്കുകയോ ടോൾഫ്രീ നമ്പരായ1916ൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

