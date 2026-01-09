Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Jan 2026 10:23 PM IST
    date_range 9 Jan 2026 10:23 PM IST

    വിദ്വേഷ പ്രചാരണം: ഫ്രറ്റേണിറ്റി റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും 11ന്

    Fraternity Movement
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ‘വി​ദ്വേ​ഷ നാ​വു​ക​ളോ​ട് നോ, ​സാ​ഹോ​ദ​ര്യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തോ​ട് യെ​സ്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഈ ​മാ​സം 11ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് റാ​ലി​യും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് വെ​ള്ള​യി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി, യു​വ​ജ​ന റാ​ലി കു​റ്റി​ച്ചി​റ ഓ​പ​ൺ സ്പേ​സി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​മീ​ദ് വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലു​ബൈ​ബ് ബ​ഷീ​ർ, രാം ​നാ​രാ​യ​ൺ ഭാ​ഗേ​ലി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശ​ശി​കാ​ന്ത് ഭാ​ഗേ​ൽ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കെ.​കെ. ബാ​ബു​രാ​ജ്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക അം​ബി​ക, ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ഈം ഗ​ഫൂ​ർ, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് അ​ഡ്വ. അ​മീ​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. മാ​ധ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും.

    സം​ഘ്‌​പ​രി​വാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഹി​ന്ദു​ത്വ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ മാ​റി​യെ​ന്ന് ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം വ​ർ​ഗീ​യ വി​ഷം തു​പ്പു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ഉ​ട​ൻ തു​റ​ങ്കി​ല​ട​ക്ക​ണ​ം സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​മീ​ൻ റി​യാ​സ്, ല​ബീ​ബ് കാ​യ​ക്കൊ​ടി, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റം​ഗം ഇ​ജാ​സ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി​ഷ മ​ന്ന എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

