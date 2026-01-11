Begin typing your search above and press return to search.
    തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ സി.പി.എമ്മിനും ബി.ജെ.പിക്കും ഒരേ വിദ്വേഷതന്ത്രം -ഹമീദ് വാണിയമ്പലം

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ സി.പി.എമ്മിനും ബി.ജെ.പിക്കും ഒരേ വിദ്വേഷതന്ത്രം -ഹമീദ് വാണിയമ്പലം
    ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നടത്തിയ ‘വിദ്വേഷ നാവുകളോട് നോ, സാഹോദര്യ മുന്നേറ്റത്തോട് യെസ്’ വിദ്യാർഥി യുവജന റാലി, ഹമീദ് വാണിയമ്പലം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​രേ വി​ദ്വേ​ഷ​ത​ന്ത്രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ​ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹ​മീ​ദ് വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം. ‘വി​ദ്വേ​ഷ നാ​വു​ക​ളോ​ട് നോ, ​സാ​ഹോ​ദ​ര്യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തോ​ട് യെ​സ്’ ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി മൂ​വ്മെ​ന്‍റ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​ധി​കാ​ര​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഡീ​ലാ​ണ് അ​വ​ർ പ​ര​സ്പ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. എ.​കെ. ബാ​ല​ന്‍റെ വം​ശീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന ഡീ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. മാ​റാ​ട് ന​ട​ന്ന​ത് കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യാ​ണെ​ന്ന, അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മീ​ഷ​ന് പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത വാ​ദം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും സി.​പി.​എ​മ്മും മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലു​ബൈ​ബ് ബ​ഷീ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വാ​ള​യാ​റി​ൽ ഹി​ന്ദു​ത്വ ഭീ​ക​ര​രു​ടെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി രാം ​നാ​രാ​യ​ൺ ഭാ​ഗേ​ലി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശ​ശി​കാ​ന്ത് ഭാ​ഗേ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യം സ്വാം​ശീ​ക​രി​ച്ച​വ​രാ​ണ് ത​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ കൊ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ന​ഈം ഗ​ഫൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കെ.​കെ. ബാ​ബു​രാ​ജ്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക അം​ബി​ക മ​റു​വാ​ക്ക്, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് അ​ഡ്വ. അ​മീ​ൻ ഹ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​സ്‌​ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക, ജാ​തി, വം​ശീ​യ​ക്കൊ​ല​ക​ൾ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നെ​വെ​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച് പ്ര​മേ​യ​വും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് സ​മാ​പ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​മീ​ൻ റി​യാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​യി​ഷ മ​ന്ന ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ക എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി നേ​ര​ത്തേ വെ​ള്ള​യി​ൽ ഗാ​ന്ധി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യു​വ​ജ​ന റാ​ലി ന​ട​ന്നു. കു​റ്റി​ച്ചി​റ ഓ​പ​ൺ സ്റ്റേ​ജി​ൽ റാ​ലി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    TAGS:hameed vaniyambalamFraternity MovementCPMBJP
    X