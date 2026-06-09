Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്കൂളിന്റെ സങ്കടാവസ്ഥ:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 9:10 AM IST

    സ്കൂളിന്റെ സങ്കടാവസ്ഥ: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി നാലാം ക്ലാസുകാരി ഹാദിയ; സ്‌കൂൾ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂളിന്റെ സങ്കടാവസ്ഥ: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി നാലാം ക്ലാസുകാരി ഹാദിയ; സ്‌കൂൾ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ഹാ​ദി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ക​ത്തു​മാ​യി

    ഓ​മ​ശ്ശേ​രി: സ്കൂ​ളി​ന്റെ സ​ങ്ക​ടാ​വ​സ്ഥ അ​റി​യി​ച്ച് എ​ഴു​തി​യ നാ​ലാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യു​ടെ ക​ത്തി​നു താ​ൻ മോ​ളു​ടെ സ്‌​കൂ​ൾ നേ​രി​ട്ടു സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. പൂ​ള​പ്പൊ​യി​ൽ ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഓ​മ​ശ്ശേ​രി പെ​രു​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്റെ മ​ക​ൾ ഹാ​ദി​യ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കു ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്. ക​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്‌​കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​നു ന​ല്ല പ​ബ്ലി​സി​റ്റി കി​ട്ടു​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം തേ​ടു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഹാ​ദി​യ വി​വ​രി​ച്ച​ത്. സ്‌​കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​പോ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഹാ​ദി​യ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. ഭാ​വി​യി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്കി. ക​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്താ​മെ​ന്നേ​റ്റ​ത്.

    ഒ​രു ദി​വ​സം സ്‌​കൂ​ളി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും മോ​ളെ​യും ടീ​ച്ച​ർ​മാ​രെ​യും കാ​ണു​മെ​ന്നും സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്കു കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. തി​ര​ക്ക് കാ​ര​ണം ക​ത്ത് വാ​യി​ക്കാ​ൻ​വൈ​കി​പ്പോ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് മ​റു​പ​ടി വൈ​കി​യ​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മോ​ൾ ന​ന്നാ​യി പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ടീ​ച്ച​ർ​മാ​രോ​ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പൂ​ള​പ്പൊ​യി​ൽ ജി.​എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​നം തീ​രെ കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Schoolschief ministerviral letteromasseryVD Satheesan
    News Summary - Fourth grader student Hadiya writes a letter to the Chief Minister explaining Sad state of the school Chief Minister assures to visit the school
    Similar News
    Next Story
    X