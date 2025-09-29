Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    29 Sept 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 6:41 AM IST

    നാല് വർഷം; ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് പാഴാക്കിയത് 21.67 കോടി

    ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് 17.65 കോ​ടി​യു​ടേ​ത്
    സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്

    മ​ല​പ്പു​റം: വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​തം പോ​ലും ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ 21.67 കോ​ടി രൂ​പ പാ​ഴാ​ക്കി​യ​താ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. 2020 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​​​ന്റെ ആ​കെ ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​തം 104.84 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 83.13 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഗു​രു​ത​ര അ​ലം​ഭാ​വ​മാ​ണ് ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​തം പോ​ലും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക്‍ എ​ത്താ​തെ പോ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    2020-21 ലെ ​ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​ത്തേ​ക്കാ​ൾ, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ 17.65 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​​നോ​ടു​ള്ള മോ​ശം സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന് തെ​ളി​വാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. 2020-21ൽ 39.41 ​കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു വ​കു​പ്പി​ന്റെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​തം. ആ ​വ​ർ​ഷം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 32 കോ​ടി​യാ​ണ്. 2021-22ൽ ​ബ​ജ​റ്റി​ൽ നീ​ക്കി​​വെ​ച്ച​ത് 21.76 കോ​ടി രൂ​പ. ഇ​തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​വ​ട്ടെ 17.39 കോ​ടി രൂ​പ. 4.36​ കോ​ടി പാ​ഴാ​യി. 2021-23ൽ ​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ജ​റ്റി​ൽ നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത് 21.76 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​വ​ട്ടെ 16.42 ​കോ​ടി. 5.33 കോ​ടി ന​ഷ്ട​മാ​യി. 2023-24ൽ ​ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​മാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത് 21.91 കോ​ടി രൂ​പ​യും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 17.32 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​ണ്.

    4.58 കോ​ടി രൂ​പ പാ​ഴാ​യി. 2021-22ൽ ​അ​സാ​പ് മു​ഖേ​ന നൈ​പു​ണ്യ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി സ്കീ​മി​ന് ബ​ജ​റ്റി​ൽ തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് വ​കു​പ്പു​മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്റെ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​റു​പ​ടി​യി​ലു​ണ്ട്. 2022-23ൽ ​ബ​ജ​റ്റി​ൽ തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന എ​ൻ.​ടി.​എ​സ്.​ഇ പ​രി​ശീ​ല​ന​പ​ദ്ധ​തി​യും ക​ട​ലാ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങി. 2023-24ൽ ​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലും ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    2024-25ലെ ​ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ധ​വ​ക​ൾ/​വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​ർ/​ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ്വ​യം​തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​ഞ്ച് കോ​ടി രൂ​പ നീ​ക്കി​​വെ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. 2020-21ൽ ​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത് 1.20 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്, ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​വ​ട്ടെ 4.24 ല​ക്ഷ​വും.

