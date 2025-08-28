Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    28 Aug 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 10:27 PM IST

    നാലുവയസ്സുകാരിയുടെ മുഖം തെരുവുനായ്​ കടിച്ചുകീറി

    Stray dog ​​attack
    വ​ള്ളി​കു​ന്നം (ആ​ല​പ്പു​ഴ): വീ​ടി​നു​സ​മീ​പം ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന നാ​ലു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യു​ടെ മു​ഖം തെ​രു​വു​നാ​യ്​ ക​ടി​ച്ചു​മു​റി​ച്ചു. വ​ള്ളി​കു​ന്നം വാ​ളാ​ച്ചാ​ൽ അ​ൻ​സ​ർ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ അ​ൻ​സ​റി​ന്റെ​യും സ​ജീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ൾ സ​ഹി​റ ഫാ​ത്തി​മ​യെ​യാ​ണ് നാ​യ്​ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റ​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. മ​ദ്​​റ​സ വി​ട്ടു​വ​ന്ന അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ കു​ട്ടി​യെ തെ​രു​വു​നാ​യ്​ അ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സ​ഹീ​റ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. മു​ഖ​ത്ത് നി​ര​വ​ധി മു​റി​വു​ണ്ട്.

    സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ ഓ​ടി​യെ​ത്തി നാ​യെ ഓ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​യെ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. സ​ഹീ​റ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച നാ​യ്​ നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു.

    വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ തെ​രു​വി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ത​ട​യും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ തെ​രു​വി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പി​ഴ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​ണം വ​രും. ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​നി​യ​മ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ട് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി നി​യ​മ​വ​കു​പ്പി​ന് ന​ൽ​കും. വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നേ​ക്കും.

    വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ വ​ലി​യ ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ശ്ചി​ത​കാ​ലം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ​യെ തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​താ​യി വി​വി​ധ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പെ​രു​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മി​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ഗ​മ​നം. വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ക​യും വ​ർ​ഷം​തോ​റും പു​തു​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

