Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനാല് സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 10:18 PM IST

    നാല് സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ സ്ഥിരമാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    special train
    cancel

    കൊല്ലം: റെയിൽവേ യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായിരുന്ന നാല് സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ സ്ഥിരമാക്കാൻ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. 06169/70 കൊല്ലം - എറണാകുളം മെമു സ്പെഷൽ ഇനി 66327/28 നമ്പറുകളിൽ സ്ഥിരമായി സർവിസ് നടത്തും. 06061/62 എറണാകുളം - വേളാങ്കണ്ണി സ്പെഷൽ 16363/64 നമ്പറുകളിൽ സ്ഥിരമാകും. തീർഥാടകരുടെയും സാധാരണ യാത്രക്കാരുടെയും ഏറെനാളത്തെ ആവശ്യമാണിത്.

    തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് -മംഗലാപുരം അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ് (06163/064) ഇനി 16313/14 നമ്പറുകളിൽ സ്ഥിരമായി ഓടും. 08539/40 വിശാഖപട്ടണം - കൊല്ലം സ്പെഷ്യൽ 18501/502 നമ്പറുകളിൽ സ്ഥിരമാകും. ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്ഥിരപദവി ആശ്യപ്പെട്ട് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും പലതവണ ചർച്ച നടത്തിയതായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:special trainsRailway passengersKerala News
    News Summary - Four special trains made regular
    Similar News
    Next Story
    X