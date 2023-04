വീടുകയറി അക്രമിച്ച കേസില്‍ നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ആനക്കര: പാലക്കാട് കപ്പൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരത്താണിയില്‍ വീടുകയറി അക്രമിച്ച കേസില്‍ നാലു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. മാരായംകുന്നത്ത് മുഹമ്മദ് ജാബിര്‍ (27), കപ്പൂര്‍ ഒറുവിൻപുറത്ത് ആസിഫ് (30), നെല്ലിശേരി ഷെമീര്‍ (40), കുമരനെല്ലൂര്‍ മുളക്കല്‍ അഷ്കര്‍ (28) എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ ഇനിയും പിടികൂടാനുണ്ട്.

പ്രതികളില്‍ ഒരാളെ ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് മാരായംകുന്നത്തെ വീട് വളഞ്ഞാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആളിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ കുറിച്ച് ലഭിച്ചത്. ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത അഷ്കറിനെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. അക്രമത്തിന് മുമ്പായി ബൈക്ക് കത്തിച്ചതായി പ്രതി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. മുമ്പ് നടന്ന അടിപിടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ കപ്പൂര്‍ ഫൈസലിന്‍റെയും സഹോദരന്‍ അഷറഫിന്‍റെയും വീടിന് നേരെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി പ്രതികള്‍ ആക്രമണം നടത്തുകയും വാഹനങ്ങള്‍ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. കേസിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തൃത്താല പൊലീസ് ആദ്യം വിമുഖത കാണിച്ചെന്ന് വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. Show Full Article

Four people were arrested in the case of home invasion