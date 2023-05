ജിംനേഷ്യത്തിൽ യുവാവിനുനേരെ തോട്ട എറിഞ്ഞ നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, അ​ന​ന്തു By മാധ്യമം ലേഖകൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ൽ

ചേ​ർ​ത്ത​ല: വ​ട​ക്കേ അ​ങ്ങാ​ടി ക​വ​ല​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തെ എ​സ്.​ജെ ജിം​നേ​ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തോ​ട്ട എ​റി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 11ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പു​ത്ത​ന​ങ്ങാ​ടി കി​ഴ​ക്കേ വ​ള​ഞ്ഞ​വ​ഴി അ​ന​ന്തു (അ​മ്പാ​ടി -28), ച​ള്ളി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി (29) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്​. മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ അ​ന​ന്തു​വി​ന്‍റെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​ത്​. ഇ​വ​രെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ളി​ത്താ​വ​ളം ഒ​രു​ക്കി​യ ചേ​ർ​ത്ത​ല തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡ് പ​ട്ടാ​ണി​ശ്ശേ​രി കോ​ള​നി വി​പി​ൻ (28), ആ​റാം വാ​ർ​ഡ് കു​റു​പ്പം​കു​ള​ങ്ങ​ര ച​ന്ദ്രാ​ത്ത് അ​ഖി​ൽ (28) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കോ​ട​തി ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ട​യ​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​രാ​ണ്​ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു എ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​വി​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ക​ള​വം​കോ​ടം മു​ല്ലൂ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​സീ​ദി​നാ​ണ് (27) പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കു​ടി​പ്പ​ക​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. Show Full Article

Four people were arrested for throwing crackers at the youth in the gymnasium