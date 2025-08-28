Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസിറോ മലബാർ സഭയിൽ നാല്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:17 PM IST

    സിറോ മലബാർ സഭയിൽ നാല് പുതിയ അതിരൂപതകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്ന് രൂ​പ​ത​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ മെ​ത്രാ​ന്മാ​ർ
    Syro-Malabar-Church
    cancel
    camera_alt

    1. മാ​ർ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ഭ​ര​ണി​കു​ള​ങ്ങ​ര, 2. മാ​ര്‍ പ്രി​ന്‍സ്‌ ആ​ന്റ​ണി പാ​ണേ​ങ്ങാ​ട​ന്‍, 3. മാ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വ​ട​ക്കേ​ൽ, 4. മാ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വാ​ണി​യ​പ്പു​ര​യ്ക്ക​ൽ

    കൊ​ച്ചി: സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​ഭ​ക്കു​കീ​ഴി​ലെ നാ​ല് രൂ​പ​ത​ക​ളെ അ​തി​രൂ​പ​ത​ക​ളാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദ്, ഉ​ജ്ജ​യി​ൻ, ക​ല്യാ​ൺ, ഷം​ഷാ​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ അ​തി​രൂ​പ​ത​ക​ൾ. ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ മാ​ർ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ഭ​ര​ണി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ഉ​ജ്ജ​യി​നി​ൽ മാ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വ​ട​ക്കേ​ൽ, ക​ല്യാ​ണി​ൽ മാ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വാ​ണി​യ​പ്പു​ര​യ്ക്ക​ൽ, ഷം​ഷാ​ബാ​ദി​ൽ മാ​ർ പ്രി​ൻ​സ് ആ​ന്റ​ണി പാ​ണ​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​ൻ ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ്പു​മാ​ർ.

    ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി രൂ​പ​ത മെ​ത്രാ​നാ​യി മാ​ർ ലോ​റ​ൻ​സ് മു​ക്കു​ഴി​ക്കു​പ​ക​രം ഫാ. ​ജെ​യിം​സ് പാ​ട്ട​ശ്ശേ​രി​ലി​നെ​യും ആ​ദി​ലാ​ബാ​ദ് രൂ​പ​ത​യി​ൽ ഫാ. ​ജോ​സ​ഫ് ത​ച്ച​പ​റ​മ്പ​ത്തി​നെ​യും ബി​ഷ​പ്പാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. ആ​ദി​ലാ​ബാ​ദ്, ബി​ജ്‌​നോ​ർ, ച​ന്ദ, ഗോ​ര​ഖ്‌​പൂ​ർ, ക​ല്യാ​ൺ, ജ​ഗ്ദ​ൽ​പൂ​ർ, രാ​ജ്കോ​ട്ട്, സാ​ഗ​ർ, സ​ത്‌​ന, ഷം​ഷാ​ബാ​ദ്, ഉ​ജ്ജ​യി​ൻ, ഹോ​സൂ​ർ എ​ന്നീ 12 രൂ​പ​ത​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി​യും പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു. ഷം​ഷാ​ബാ​ദ് രൂ​പ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റ് 11 രൂ​പ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പു​ന​ർ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കാ​ക്ക​നാ​ട് സി​റോ മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​ഭ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന 33ാം മെ​ത്രാ​ന്‍ സി​ന​ഡി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണ്‌ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്‌. സി​ന​ഡ്​ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ മേ​ജ​ര്‍ ആ​ര്‍ച്ബി​ഷ​പ് മാ​ർ റാ​ഫേ​ൽ ത​ട്ടി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ബ​ല്‍ത്ത​ങ്ങാ​ടി രൂ​പ​താ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന മാ​ര്‍ ലോ​റ​ന്‍സ്‌ മു​ക്കു​ഴി ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ രാ​ജി​വെ​ച്ച ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്കാ​ണ്‌ ജ​യിം​സ്‌ പാ​ട്ട​ശ്ശേ​രി​ൽ നി​യ​മി​ത​നാ​യ​ത്‌.

    ക​ല്യാ​ണി​ൽ മാ​ർ തോ​മ​സ് ഇ​ല​വ​നാ​ലി​നു പ​ക​ര​മാ​ണ് മാ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വാ​ണി​യ​പ്പു​ര​യ്ക്ക​ൽ നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ദി​ലാ​ബാ​ദ്‌ രൂ​പ​താ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന മാ​ര്‍ പ്രി​ന്‍സ്‌ ആ​ന്റ​ണി പാ​ണേ​ങ്ങാ​ട​ന്‍ ഷം​ഷാ​ബാ​ദ്‌ രൂ​പ​ത​യു​ടെ മെ​ത്രാ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്കാ​ണ്‌ ജോ​സ​ഫ്‌ ത​ച്ചാം​പ​റ​മ്പ​ത്ത് നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്‌.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Syro Malabar Churcharchdiocese
    News Summary - Four new archdioceses in the Syro-Malabar Church
    Similar News
    Next Story
    X