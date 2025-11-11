Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പ്ര​സ​വാ​ന​ന്ത​രം യുവതി മരിച്ച സംഭവം: അന്വേഷിക്കാൻ നാലംഗ സമിതി

    four member committee to probe the death of woman after delivery
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​എ.​ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​സ​വാ​ന​ന്ത​രം യു​വ​തി അ​ണു​ബാ​ധ​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ലം​ഗ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സം​ഗീ​ത​യാ​ണ് സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ. ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ല​ത, സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സ​ജി​കു​മാ​ർ, കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഇ​ൻ​ഫ​ക്ഷ്യ​സ് ഡി​സീ​സ് മേ​ധാ​വി ജൂ​ബി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    യു​വ​തി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത് സ്റ്റ​ഫൈ​ലോ​കോ​ക്ക​സ് എ​ന്ന ബാ​ക്ടീ​രി​യ ആ​ണെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. മു​റി​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ ച​ർ​മ്മ​ത്തി​ലെ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ ഉ​ള്ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചാ​ൽ ഗു​രു​ത​ര അ​ണു​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ക​ളു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 22ന് ​എ​സ്.​എ.​ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ശി​വ​പ്രി​യ ആ​ൺ കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഡി​സ്ചാ​ർ​ജാ​യി വീ​ട്ടി​ല​ക്ക് പോ​യ ശി​വ​പ്രി​യ​യെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ പ​നി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ണ്ടും എ​സ്.​എ.​ടി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. അ​വി​ടെ ചി​സി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യ​വേ​യാ​ണ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

