Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:19 PM IST

    നീലേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നാല് സ്വർണാഭരണങ്ങളും 10 വെള്ളിയും കുറവ്

    നീലേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നാല് സ്വർണാഭരണങ്ങളും 10 വെള്ളിയും കുറവ്
    മു​ക്കം: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ നീ​ലേ​ശ്വ​രം ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ത​ർ കാ​ണി​ക്ക​യാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. നാ​ല് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​വും 10 വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​വും കു​റ​വു​ള്ള​താ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 33 സ്വ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ക്ക​ല​യി​ൽ 31 എ​ണ്ണ​വും 10 സ്വ​ർ​ണ താ​ലി​യി​ൽ എ​ട്ട് എ​ണ്ണ​വു​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ആ​ൾ​രൂ​പ​വും ഏ​ഴ് ച​ന്ദ്ര​ക്ക​ല​യു​മാ​ണ് കു​റ​വ്.

    കൂ​ടാ​തെ, ക​ണ​ക്കി​ൽ പെ​ടാ​ത്ത ചെ​മ്പ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ കാ​ണാ​താ​യ സ്വ​ർ​ണ, വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മോ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​മെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gold OrnamentsTemple gold
