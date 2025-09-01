Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡോ. ഹാരിസിനോട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:21 PM IST

    ഡോ. ഹാരിസിനോട് യോജിച്ച് നാല് വകുപ്പ് മേധാവികൾ; ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന രീതി തെറ്റ്, ആവശ്യപ്പെട്ടാലും സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ഹാരിസിനോട് യോജിച്ച് നാല് വകുപ്പ് മേധാവികൾ; ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന രീതി തെറ്റ്, ആവശ്യപ്പെട്ടാലും സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന രീ​തി തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പ​ല​​പ്പോ​ഴും സ​മ​യ​ത്ത്​ കി​ട്ടാ​റി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്​ ചി​റ​ക്ക​ലി​ന്‍റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ള്‍ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ ന​ല്‍കി​യ മൊ​ഴി​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഡോ. ​ഹാ​രി​സ് ചി​റ​ക്ക​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളോ​ട് യോ​ജി​ച്ച് നാ​ല് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ള്‍ വി​ദ​ഗ്​​ധ​സ​മി​തി​ക്ക്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ ന്യൂ​റോ​ള​ജി, ഗാ​സ്‌​ട്രോ​ള​ജി, നെ​ഫ്രോ​ള​ജി, ന്യൂ​റോ സ​ര്‍ജ​റി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​ക​ളാ​ണ് യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ സം​വി​ധാ​നം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ക​രാ​റി​ലാ​കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ള്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​പ​ക​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം യൂ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ര​ണ്ടാം യൂ​നി​റ്റി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ഡോ​ക്ട​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​തും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യൂ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ലി​ത്തോ​ക്ലാ​സ്റ്റ് പ്രോ​ബി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു ഡോ. ​ഹാ​രി​സ് ചി​റ​ക്ക​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. 2024 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 19നാ​ണ് ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് ഡോ.​ഹാ​രി​സ് ചി​റ​ക്ക​ല്‍ ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് അ​നു​മ​തി. അ​തി​നാ​ൽ, ആ​വ​ശ്യം ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കാ​യി കൈ​മാ​റി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യ​ത് 2025 ജൂ​ണ്‍ 23നാ​ണ്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ആ​റു​മാ​സം വ​രെ കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഓ​ഫീ​സി​ലെ ഫ​യ​ല്‍ നീ​ക്കം നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഉ​പ​ക​ര​ണ​ക്ഷാ​മം പ​ല​വ​ട്ടം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍ പ​രി​ഹാ​രം ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ല്‍ ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​ത് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി രോ​ഗി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ക്കു​ന്നു. 4000 രൂ​പ​വ​രെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി രോ​ഗി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി. കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും പ​ണം ന​ല്‍കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി ഈ ​നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Thiruvananthapuram Medical CollegeHealth NewsKeralaDr Haris Chirakkal
    Similar News
    Next Story
    X