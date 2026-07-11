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    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകണ്ണൂർ ചാലോട് കാർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 July 2026 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 7:18 AM IST

    കണ്ണൂർ ചാലോട് കാർ മരത്തിലിടിച്ച് അപകടം: നാല് പേർ മരിച്ചു; ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

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    കണ്ണൂർ ചാലോട് കാർ മരത്തിലിടിച്ച് അപകടം: നാല് പേർ മരിച്ചു; ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
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    അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ

    കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ചാലോട് കാർ മരത്തിലിടിച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു. യു.പി സ്വദേശി പരം ഛേത്രി, ഹർഷ്, റിസ്‌വാൻ, ഷാൻ സിറാജ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റയാളെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    ഇന്നലെ അർധരാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഫയർ ഫോഴ്സ് എത്തി കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്തെടുത്തത്. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

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    TAGS:Accident DeathCar AccidentkannurLatest News
    News Summary - Four dead, one seriously injured after car hits tree in Kannur
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