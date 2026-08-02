ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; ഇടുക്കിയിൽ നാല് അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു

ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; ഇടുക്കിയിൽ നാല് അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നുtext_fields
ഇടുക്കി : ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാല് അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു. കല്ലാർകുട്ടി, കല്ലാർ, പാംബ്ല, മലങ്കര ഡാമുകളാണ് തുറന്നത്. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 9 അടി വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 2339.62 അടിക്ക് മുകളിലാണ് ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേസമയം ഇത് 2376.20 അടിയായിരുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 116.7 അടി മാത്രമാണ്.
മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വിലക്കും രാത്രി യാത്ര നിരോധനവും തുടരുന്നു. കുമളി-പൂപ്പാറ സംസ്ഥാന പാതയിൽ പുളിയന്മലയ്ക്ക് സമീപം വീണ മരം മുറിച്ചു നീക്കുന്ന ജോലികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അലർട്ട് തുടരുന്നുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി. ഇന്നലെ മാത്രം ജില്ലയിൽ 14 വീടുകൾ തകർന്നു. നിലവിൽ 7 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 101 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.
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