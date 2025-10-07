Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    7 Oct 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    7 Oct 2025 10:54 PM IST

    സ്വർണപ്പാളി: പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ നാലു ബില്ലുകൾ നിയമസഭ പാസാക്കി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ടെ നാ​ലു ബി​ല്ലു​ക​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി. 2024ലെ ​പൊ​തു​വി​ൽ​പ​ന നി​കു​തി ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, 2025ലെ ​കേ​ര​ള സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ബി​ൽ, കേ​ര​ള ക​യ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ, കേ​ര​ള ക​യ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ സെ​സ്‌ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്‌ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്‌.

    വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തെ (ഹോ​ർ​ട്ടി വൈ​ൻ) ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ർ​മി​ത വി​ദേ​ശ വൈ​നു​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താനാ​ണ് പൊ​തു​വി​ൽ​പ​ന നി​കു​തി ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ. ഹോ​ർ​ട്ടി വൈ​നി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ർ​മി​ത വി​ദേ​ശ വൈ​നു​ക​ളു​ടെ നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​കും.

    ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്‌​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‌ ഏ​കീ​കൃ​ത നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രാനാ​ണ് കേ​ര​ള സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ബി​ൽ. മ​ല​ബാ​റി​ലും തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഏ​കീ​കൃ​ത നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ല, കാ​യി​കം, സാ​ഹി​ത്യം, സാം​സ്​​കാ​രി​കം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ശാ​സ്​​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ്​ ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ക.

    ഇ‍ൗ​സ്‌ ഓ​ഫ്‌ ഡൂ​യി​ങ്‌ ബി​സി​ന​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2008ലെ ​കേ​ര​ള ക​യ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ സെ​സ്‌ ആ​ക്ടി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, പി​ഴ മു​ത​ലാ​യ​വ​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കു പ​ക​രം പി​ഴ ശി​ക്ഷ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള​താ​ണ്‌ മ​റ്റു ബി​ല്ലു​ക​ൾ.

    രണ്ടാം ദിനവും സഭ സ്തംഭിച്ചു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മോ​ഷ​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം നി​യ​മ​സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ഹൈ​​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഗൗ​ര​വ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചും ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യു​​ടെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള പാ​തി​യി​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സ്പീ​ക്ക​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. പി​രി​യും മു​ൻ​പ്,​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ലെ​ങ്കി​ലും സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രാ​നു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന സ്പീ​ക്ക​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​​വെ​ച്ച​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി.

    ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​മെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രെ തി​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​വേ​ള ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​ങ്ങി. ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ സ്​​പീ​ക്ക​ർ ക​ട​ക്കും മു​മ്പേ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്പം വിറ്റെന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് വ​ഞ്ചി​ച്ചു​വെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു.

    പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ബാ​ന​റു​മാ​യി സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഡ​യ​സി​ന്​ മു​ന്നിൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ത്​ ര​ണ്ട്​ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ്തം​ഭി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ പോ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ത​യാ​റ​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന്​ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും കോ​ട​തി​യെ​യും നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ർ​ക്ക്​ ഭ​യ​മാ​ണെ​ന്നും എം.​ബി രാ​ജേ​ഷും ആ​രോ​പി​ച്ചു. ബ​ഹ​ളം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ 20 മി​നി​ട്ട്​ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള സ്പീ​ക്ക​ർ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു.

    9.57ന്​ ​വീ​ണ്ടും സ​ഭ ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കു​റ​വി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്ക​ലും സ​ബ്​​മി​ഷ​നു​മെ​ല്ലാം നി​ർ​ത്തി നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സ്​​പീ​ക്ക​ർ ക​ട​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യ​​ത്താ​ക​ട്ടെ, മ​ല​യാ​ളം മാ​റി ഹി​ന്ദി​യി​ലാ​യി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം. ബി​ൽ അ​വ​ത​ര​ണ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​കാ​ര്യം വി​ട്ട്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ ​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലും പി.​രാ​ജീ​വും വ​ഴി​മാ​റി. ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​വ​രി​ൽ മ​ന്ത്രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന്​ അ​പ​വാ​ദം. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ടെ നാ​ല്​ ബി​ല്ലു​ക​ളും ധ​ന​വി​നി​യോ​ഗ ബി​ല്ലും ച​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ പാ​സാ​ക്കി 11.15ന്​ ​സ​ഭ പി​രി​ഞ്ഞു.

