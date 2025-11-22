Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:21 PM IST

    അൽ ജാമിഅ നോളജ് വേൾഡ് പുതിയകാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചുവടുവെപ്പ് -മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ

    Munavvar Ali Shihab Thangal
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പൂ​പ്പ​ലം അ​ൽ​ജാ​മി​അ നോ​ള​ജ് വേ​ൾ​ഡ് ലോ ​കോ​ള​ജ് ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പൂ​പ്പ​ല​ത്ത് 50 ഏ​ക്ക​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച അ​ൽ ജാ​മി​അ നോ​ള​ജ് വേ​ൾ​ഡ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ലോ ​കോ​ള​ജി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ട​ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്ത് ഏ​ഴു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​അ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നോ​ള​ജ് വേ​ൾ​ഡ് ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ആ​വേ​ശ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ൽ ജാ​മി​അ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലി​ക​മാ​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്ന് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ഴേ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മു​ന്നേ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​വൂ​വെ​ന്ന് ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഗ്രൂ​പ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഹം​സ അ​ബ്ബാ​സ്, ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ൽ ജാ​മി​അ നോ​ള​ജ് വേ​ൾ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ഹ്മ​ദ് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ ഭാ​വി​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ലോ, ​സ​യ​ന്‍സ്‌ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി, മീ​ഡി​യ സ്റ്റ​ഡീ​സ്‌, ബി​സി​ന​സ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്‌ സോ​ഷ്യ​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ​സ്‌, റി​സ​ർ​ച് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന-​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്‌ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​തും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​മ്പ​സാ​ണ്‌ വി​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും 2030ഓ​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശൈ​ഖ് റാ​ഷി​ദ്, സി.​എ​ച്ച്. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം (സാ​ഫി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ) എ​ന്നി​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ൽ ജാ​മി​അ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ഐ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഐ.​എം.​ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​കെ. അ​ലി, നോ​ള​ജ് വേ​ൾ​ഡ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ്, പ്ര​ഫ​സ​ർ ഇ​മ്പി​ച്ചി​ക്കോ​യ, അ​ൽ ജാ​മി​അ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​റ​ബ്ബി നി​സ്താ​ർ, നോ​ള​ജ് വേ​ൾ​ഡ് ലോ ​കോ​ള​ജ് വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ബി​ലാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​ര​സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ൽ ജാ​മി​അ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റെ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള സ്വാ​ഗ​ത​വും നോ​ള​ജ് വേ​ൾ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​ടി. ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    law college, Munavvar Ali Shihab Thangal
    News Summary - Foundation stone laid for Law College by Munavvar Ali Shihab Thangal
