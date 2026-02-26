Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 11:15 PM IST

    ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ര്‍ക്കു​ള്ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ശി​ല​യി​ട്ടു; വ​യ​നാ​ട​ന്‍ ജ​ന​ത കാ​ണി​ച്ച​ത് സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ധീ​ര​തയെന്ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി

    മേ​പ്പാ​ടി (വ​യ​നാ​ട്): ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ള്‍ വ​യ​നാ​ട​ന്‍ ജ​ന​ത കാ​ണി​ച്ച​ത് സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ധീ​ര​ത​യാ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക്‌​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ദു​ര​ന്ത​സ​മ​യ​ത്ത് ജാ​തി​യു​ടെ​യും മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ര്‍വ​ര​മ്പു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തോ​ളോ​ടു തോ​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്നു​നി​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ര്‍ക്കാ​യി കു​ന്ന​മ്പ​റ്റ​യി​ൽ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ല്‍കു​ന്ന ഭ​വ​ന​സ​മു​ച്ച​യ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ദു​ര​ന്ത സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു നാ​ടൊ​ന്നാ​കെ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ ഇ​ടം ക​ണ്ടു. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴ​ല്ലാ​തെ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ഗ്രാ​മം അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ന്‍ ത​ന്നെ പ്ര​യാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ണ​ങ്ങാ​ത്ത മു​റി​വു​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലെ​ന്ന ചി​ന്ത​യു​മാ​യി ശി​ഷ്ട​കാ​ലം ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ വേ​ദ​ന വ​ലു​താ​ണ്.

    അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ല്‍ എ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ടാ​കും. ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാം ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും രാ​ഹു​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി വൈ​കാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ക​ട​മ്പ​ക​ളും ക​ട​ന്ന് അ​തി​വേ​ഗം വീ​ടു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച് അ​ര്‍ഹ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എം.​പി, പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി, ദീ​പാ​ദാ​സ് മു​ന്‍ഷി, മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, കെ.​പി.​സി.​സി വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ എ.​പി. അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥ്, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ല്‍, യൂ​ത്ത്‌ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ്, എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, പി.​കെ. ബ​ഷീ​ര്‍, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. ടി.​ജെ. ഐ​സ​ക്, കെ. ​പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ര്‍, വി.​എ​സ്. ജോ​യി, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​ന്‍സൂ​ര്‍ അ​ലി ഖാ​ന്‍, അ​ഡ്വ. കെ. ​ജ​യ​ന്ത്, കെ.​എ​ല്‍. പൗ​ലോ​സ്, സ​ക്കീ​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍, വി​ദ്യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, എ​ന്‍.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ന്‍, പി.​കെ. ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി, ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി.​പി. ആ​ലി, ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, എ​ച്ച്.​ബി. പ്ര​ദീ​പ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍, കെ.​ഇ. വി​ന​യ​ന്‍, ടി. ​ഹം​സ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:rehabilitationRahul GandhiWayanad Landslide SurvivorCongress
    News Summary - Foundation stone laid for Congress Bhavana project for flood victims
