Madhyamam
    date_range 5 May 2026 11:05 PM IST
    date_range 5 May 2026 11:05 PM IST

    അടിത്തറയിളകി, അച്ചടക്കം പാളി; വീഴ്ചകളെണ്ണാൻ സി.പി.എം

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ്​ യോ​ഗം നാളെ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ന​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഹ​ര​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ വീ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ടാ​ൻ ബു​ധാ​നാ​ഴ്​​ച സി.​പി.​എം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ്​ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്നു. പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മെ​ണ്ണു​ന്ന കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ഉ​ന്ന​മി​ട്ടു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ നേ​തൃ​യോ​ഗം. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ​പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട.

    പ​രാ​ജ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും തെ​റ്റ്​ തി​രു​ത്തു​മെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി സ​മ്മ​തി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ്​ യോ​ഗം തു​ട​ക്ക​മി​ടു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളോ​ക്കാ​ൾ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക്​ ​ നേ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വി​മ​ർ​ശ​നം. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​മെ​ന്ന ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ടു​ന്ന എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​ൾ​പാ​ർ​ട്ടി ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ഡ​ർ വോ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ചോ​ർ​ന്നെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ പോ​ലും പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​ലു​ണ്ട്.

    കേ​ഡ​ർ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​രു​ക്കു​മു​ഷ്ടി​യും സം​ഘ​ട​ന കാ​ർ​ക്ക​ശ്യ​വും അ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​​മ്പോ​ഴും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ത​ന്നെ പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ തീ​കൊ​ളു​ത്തി​യ​തും പ​ര​സ്യ​മാ​യി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച​തും വേ​ണ്ട​ത്ര ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നും​ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്.

    വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​ക്ക്​ വി​രാ​മ​മി​ട്ട​ശേ​ഷം ഉ​യ​ർ​ന്ന ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വി​മ​ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ സം​ഘ​ട​ന​ശേ​ഷി​യി​ൽ അ​പ്ര​സ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ 13 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​തെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ള​ക്കും​വി​ധം പ്ര​ഹ​ര​ശേ​ഷി​യാ​ർ​ജ്ജി​ച്ച​താ​ണ്​ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലും അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലും ക​ണ്ട​ത്. ഇ​തു​വ​രെ വാ​ഴ്ത്തി​യ ഇ​ട​തു ഹാ​ന്‍റു​ക​ളും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ കൈ​വി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി​യും തി​രു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​പ​ക​ട​മെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ന്‍റെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്​ പോ​സ്റ്റ് സി.​പി.​എം രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​പ്പ​ട​രാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള​ള ക​ന​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി.

    Girl in a jacket

    TAGS:CPIMkerala assembly electionkerala politcs
    News Summary - Foundation shaken, discipline failed: CPM to introspect on major setbacks.
