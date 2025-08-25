Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:15 PM IST

    11 പേരുടെ ജീവന്‍ അപഹരിച്ച ഫോര്‍ട്ട്കൊച്ചി ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന് നാളെ ഒരു പതിറ്റാണ്ട്

    മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ‘മ​രീ​ചി​ക’
    Fort Kochi boat accident
    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ബോ​ട്ട് കാ​യ​ലി​ൽ നി​ന്ന്​പൊ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി അ​ഴി​മു​ഖ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​യാ​നം യാ​ത്രാ​ബോ​ട്ടി​ലി​ടി​ച്ച് 11 പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം ന​ട​ന്നി​ട്ട് ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് തി​ക​യു​ന്നു. ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി -വൈ​പ്പി​ൻ​ക​ര​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ എം.​വി. ഭാ​ര​ത് എ​ന്ന ബോ​ട്ടാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. 2015 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന് ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം.

    മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ‘മ​രീ​ചി​ക’​യാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ച്ച് അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ൽ പാ​ഞ്ഞ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ള്ളം ജെ​ട്ടി​ക്ക് അ​ടു​ത്ത് എ​ത്താ​റാ​യ​പ്പോ​ൾ യാ​ത്ര ബോ​ട്ടി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ നെ​ടു​കെ പി​ള​ർ​ന്ന ബോ​ട്ട് മു​ങ്ങി താ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 45 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ബോ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ന്ന​ത്തെ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മീ​ഷ​നെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക്​ ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് ജോ​ലി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​ന്നും ഇ​തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ള്‍ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​തും കൂ​ട്ട​മാ​യി കെ​ട്ടി​യി​ടു​ന്ന​തും തു​ട​ര്‍ക്ക​ഥ​യാ​ണ്. ജെ​ട്ടി​യി​ലും ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബോ​ട്ടി​ലും വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്കാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

