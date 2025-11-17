Begin typing your search above and press return to search.
    സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു; തൃശൂർ കോർപറേഷൻ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി.പി.ഐ വിട്ടു, പിന്നാലെ പുറത്താക്കി പാർട്ടി

    സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു; തൃശൂർ കോർപറേഷൻ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി.പി.ഐ വിട്ടു, പിന്നാലെ പുറത്താക്കി പാർട്ടി
    ബീന മുരളി

    തൃ​ശൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങ​വേ സീ​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റും കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ ബീ​ന മു​ര​ളി സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ചു. കൃ​ഷ്ണാ​പു​രം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പി​ന്നാ​ലെ, പാ​ർ​ട്ടി​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രോ​പി​ച്ച് ബീ​ന മു​ര​ളി​യെ പ്രാ​ഥ​മി​ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​താ​യി സി.​പി.​ഐ തൃ​ശൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​ണ് ബീ​ന മു​ര​ളി. സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​യ കൃ​ഷ്ണാ​പു​രം ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടും പാ​ർ​ട്ടി ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് (എ​സ്) വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് രാ​ജി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് നേ​രി​ട്ട​തെ​ന്ന് ബീ​ന മു​ര​ളി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ധി​കാ​ര​മോ​ഹം​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ‘മ​തി​ഭ്ര​മം’ ബാ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് ബീ​ന മു​ര​ളി പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ട​തെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ന്ന​ണി​മ​ര്യാ​ദ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ഴ​യ ന​ട​ത്ത​റ ഡി​വി​ഷ​നും കൃ​ഷ്ണാ​പു​രം ഡി​വി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ഡ് ജ​ന​താ​ദ​ളി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മൂ​ന്ന് ടേം ​മ​ത്സ​രി​ച്ച​വ​രെ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബീ​ന ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2005ൽ ​മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബീ​ന മു​ര​ളി പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും 15 വ​ർ​ഷം ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യും ഒ​രു ത​വ​ണ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​യും പാ​ർ​ട്ടി അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ പ​ദ​വി ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് ഇ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്കം ലം​ഘി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Former Thrissur Corporation Deputy Mayor leaves CPI
