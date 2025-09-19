Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'എ.കെ. ആൻറണി ചതിച്ചു,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 7:00 AM IST

    'എ.കെ. ആൻറണി ചതിച്ചു, കെ. കരുണാകരനായിരുന്നെങ്കിൽ ശിവഗിരിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല'; കെ.പി.സി.സി മുൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്​.എൻ.ഡി.പി​ യോഗം മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന കെ. ഗോപിനാഥന്‍റെ ആത്മകഥയിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ
    എ.കെ. ആൻറണി ചതിച്ചു, കെ. കരുണാകരനായിരുന്നെങ്കിൽ ശിവഗിരിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല; കെ.പി.സി.സി മുൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം
    cancel

    കൊ​ല്ലം: എ.​കെ. ആ​ൻ​റ​ണി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ശി​വ​ഗി​രി, മു​ത്ത​ങ്ങ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല​ട​ക്കം വീ​ണ്ടും വി​ഷ​യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ന്ന്​ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​ യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​ക​ഥ​യി​ലെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു.

    ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ആ​ന്‍റ​ണി ത​ന്നെ ച​തി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്‍റെ ‘ഞാ​ൻ, എ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ആ​ന്‍റ​ണി സ്വ​ന്ത​മാ​യി കൈ​ക്കൊ​ണ്ട തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടും അ​തി​ന്‍റെ പ​ഴി കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് ത​നി​ക്കാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. കെ.​പി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ 1987ൽ ​കാ​യം​കു​ളം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ശി​വ​ഗി​രി ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ർ​മ സം​ഘം ട്ര​സ്റ്റി​ൽ, സ്വാ​മി പ്ര​കാ​ശാ​ന​ന്ദ, സ്വാ​മി ശാ​ശ്വ​തീ​കാ​ന​ന്ദ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധി​കാ​ര​കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു 1995 ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ർ 11ലെ ​പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​കാ​ശാ​ന​ന്ദ വി​ഭാ​ഗം വി​ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന ശാ​ശ്വ​തീ​കാ​ന​ന്ദ അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ശാ​ശ്വ​തീ​കാ​ന​ന്ദ​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യി അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ മ​അ്ദ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി.​ഡി.​പി വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ശി​വ​ഗി​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തും വി​വാ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​തീ​കാ​ന​ന്ദ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് ച​ർ​ച്ച പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ഏ​ത് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​യാ​ലും ശി​വ​ഗി​രി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​വ​രു​തെ​ന്നാ​ണ് യോ​ഗം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ശേ​ഷം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ ആ​ന്‍റ​ണി അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​ങ്കി​ൽ ശി​വ​ഗി​രി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യോ തു​ട​ർ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ന്‍റ​ണി പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:A.K AntonyK.KarunakaranSNDPKerala
    News Summary - Former SNDP General Secretary says Antony cheated
    Similar News
    Next Story
    X