    8 Nov 2025 9:23 AM IST
    8 Nov 2025 9:23 AM IST

    സിസ്റ്റ’ത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച്​ മുൻ എസ്​.ഐ ശ്രീജിത്ത്; ‘മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ന്റെ​ ഹ​ബ്ബാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്’

    സിസ്റ്റ’ത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച്​ മുൻ എസ്​.ഐ ശ്രീജിത്ത്; ‘മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ന്റെ​ ഹ​ബ്ബാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്’
     ശ്രീ​ജി​ത്ത്

    കൊ​ല്ലം: മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​മു​ണ്ടെ​ന്നും സി​സ്റ്റം വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ എ​ന്തും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​ജി​വെ​ച്ച എ​സ്.​ഐ എ​ൻ. ശ്രീ​ജി​ത്ത്. മ​ല​പ്പു​റം എ​സ്.​പി ക്യാ​മ്പ്​ ഓ​ഫി​സി​ലെ മ​രം​മു​റി​യി​ൽ മു​ൻ എ​സ്.​പി സു​ജി​ത്ത്​ ദാ​സി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ കൊ​ല്ലം പു​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം​ ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ച്ച്​ പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​ക്ക്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് കൊ​ല്ല​ത്ത്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ശ്രീ​ജി​ത്ത്​ ‘സി​സ്റ്റ’​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച​ത്.

    പൊ​ലീ​സും സ​ർ​ക്കാ​റും ഒ​ക്കെ ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ് സി​സ്റ്റം. ഒ​രാ​ളെ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ക്കാ​നും അ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും അ​തി​ന്​ പ​റ്റും. സ​ഞ്ജീ​വ് ഭ​ട്ടി​ന്റെ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ന്റെ​യും ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഹ​ബ്ബാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൊ​ലീ​സ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന ഏ​ക സ്ഥ​ലം ക​രി​പ്പൂ​ർ ആ​യി​രി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന ആ​ളും പൊ​ലീ​സും ത​മ്മി​ൽ ര​ഹ​സ്യ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. അ​പ്രൈ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ണ്ടാ​യ ഉ​യ​ർ​ച്ച നാ​ട് മു​ഴു​വ​ൻ ക​ണ്ട​താ​ണ്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്​ സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​ൽ 99 ശ​ത​മാ​ന​വും സു​ജി​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ്.

    സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക്രൈം ​ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം മാ​റു​ക​യും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​കാ​രെ​ല്ലാം സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​രം മു​റി കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഹരജി നൽകുമെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Former SI Sreejith lashes out at 'system'; 'Malappuram is being made a hub for gold smuggling'
