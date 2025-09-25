Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    25 Sept 2025 10:18 AM IST
    25 Sept 2025 10:18 AM IST

    എസ്.എസ്.എൽ.സി യോഗ്യതയെങ്കിലും ചിലർക്ക് ബിരുദം വേണം; മുൻ ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണിയിൽ

    തി​രി​ച്ചു​പോ​ക​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലു​ള്ള​ത് 30 ജീ​വ​ന​ക്കാർ
    എസ്.എസ്.എൽ.സി യോഗ്യതയെങ്കിലും ചിലർക്ക് ബിരുദം വേണം; മുൻ ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണിയിൽ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഏ​കീ​കൃ​ത ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പി​ൽ ല​യി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​ഗ​ണ​ന. മു​ൻ ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ബി​രു​ദ​യോ​ഗ്യ​ത ഇ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ പ​ഴ​യ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ്. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്തി​ക​യി​ലു​ള്ള 30ഓ​ളം പേ​രാ​ണ് തി​രി​ച്ചു​പോ​ക​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​യ​ത്. 2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് സ്റ്റേ​റ്റ് സ​ർ​വി​സ് നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ശേ​ഷം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്കും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കാ​ൻ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത.

    2014 മു​ത​ൽ ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ൽ ബി​രു​ദ​യോ​ഗ്യ​ത​യാ​ക്കി സ്​​പെ​ഷ​ൽ റൂ​ൾ​സി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലും ഏ​കീ​കൃ​ത സ​ർ​വി​സ് റൂ​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ശേ​ഷം 2023 മു​ത​ൽ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ല​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും പു​തി​യ​വ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന വ​കു​പ്പു​ത​ല പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ബി​രു​ദ​യോ​ഗ്യ​ത ഇ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഇ​വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. പ​ക​രം പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന ബി​രു​ദ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രു​ടേ​തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടെ ഒ​രു​പാ​ട് നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ.

    1967 മു​ത​ൽ ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ലെ വി.​ഇ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് മെ​റി​റ്റ്/​സീ​നി​യോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​ഡി.​ഒ/​ബ്ലോ ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2011ൽ ​വ​കു​പ്പി​ലെ ക്ല​ർ​ക്കു​മാ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി ഇ​തേ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ സ്​​പെ​ഷ​ൽ റൂ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ അ​പാ​ക​ത മൂ​ല​മാ​ണ് ബി​രു​ദം യോ​ഗ്യ​ത​യാ​ക്കി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വ​കു​പ്പ് സം​യോ​ജ​ന സ​മ​യ​ത്ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    വ​കു​പ്പ് സം​യോ​ജ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ സ്​​പെ​ഷ​ൽ റൂ​ളി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി യോ​ഗ്യ​ത മ​തി​യെ​ന്ന് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ച​ട്ടം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് ക​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ​ക്ര​മ​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​കു​പ്പു​ത​ല പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ത​ട​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​​ലെ മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 250ൽ ​താ​ഴെ പേ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ബി​രു​ദ യോ​ഗ്യ​ത ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​ള്ളൂ.

