Madhyamam
    31 Jan 2026 3:28 PM IST
    31 Jan 2026 3:40 PM IST

    മുൻ നക്സൽ നേതാവ് വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ അന്തരിച്ചു

    മുൻ നക്സൽ നേതാവ് വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ അന്തരിച്ചു
    കോട്ടയം: മുൻ നക്സൽ നേതാവ് വെള്ളത്തൂവൽ സ്റ്റീഫൻ(86) അന്തരിച്ചു. കോതമംഗലം വാടാട്ടുപാറയിൽവെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യമുണ്ടായത്. 15 വയസ്സിൽ തന്നെ നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ തലശ്ശേരി ആക്രമണകേസിൽ ഉൾപ്പടെ പ്രതിയാണ്. 15 വർഷ​ത്തോളം ജയിൽവാസവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കങ്ങഴയ്ക്കടുത്തുള്ള ചുണ്ടമണ്ണിൽ തറവാട്ടിൽ സക്കറിയയുടെയും അന്നമ്മയുടെയും മകനായാണ് ജനനം. പിന്നീട് വെള്ളത്തൂവലിലേക്ക് ഇവർ കുടിയേറി. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം പിതാവിന്റെ വഴിയേ പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തി. പാർട്ടി പിളർ​ന്നപ്പോൾ സി.പി.ഐ യിൽ നിന്നു. തുടർന്ന് നക്‌സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മാറി.

    തലശ്ശേരി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിലൂടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി. തുടർന്ന് ഒളിവിൽപോയി കേരളത്തി​ലുട നീളം വിപ്ലവപാർട്ടികൾ കെട്ടിപ്പടുത്തു. 1971-ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടു​മ്പോൾ കൊലക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് കേസുകളിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജയിലിൽവച്ചുതന്നെ നക്സലൈറ്റ് ആശയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് അല്പകാലം സുവിശേഷപ്രവർത്തനത്തി​ലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞു.

    ചരിത്രശാസ്ത്രവും മാർക്സിയൻ ദർശനവും, പ്രചോദനം, ആതതായികൾ, അർദ്ധബിംബം, മേഘപാളിയിലെ കാൽപ്പാടുകൾ, കനൽവഴികൾ കടന്ന് ഒരു ദൈവസാക്ഷ്യം എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ.

