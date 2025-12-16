Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസി.പി.എം മൂട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 7:06 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 7:10 PM IST

    സി.പി.എം മൂട് താങ്ങികളുടെ പാർട്ടിയെന്ന് സി.പി.എം മുൻ എം.എൽ.എ; 'വി.എസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആകില്ല'

    text_fields
    bookmark_border
    സി.പി.എം മൂട് താങ്ങികളുടെ പാർട്ടിയെന്ന് സി.പി.എം മുൻ എം.എൽ.എ; വി.എസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആകില്ല
    cancel

    പത്തനംതിട്ട: കാലുവാരൽ ആരോപണത്തിന്​ പിന്നാലെ സി.പി.എം മൂട് താങ്ങികളുടെ പാർട്ടിയായി മാറിയെന്ന ആക്ഷേപവുമായി മുൻ എം.എൽ.എ കെ.സി. രാജഗോപാൽ.

    വി.എസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ആകില്ലായിരുന്നു. മൂട് താങ്ങികളുമായി മുന്നോട്ടുപോയാൽ സി.പി.എം തകരും. മെഴുവേലിയിൽ തന്നെ കാലുവാരി തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോഴഞ്ചേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്റ്റാലിനെ പോലുള്ളവർ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും രാജഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട്​ പറഞ്ഞു.

    തന്നെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും മെഴുവേലി പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണം അട്ടിമറിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ രാജഗോപാലിന്‍റെ ആരോപണം.

    അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരാമർശങ്ങൾ ജില്ല കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ല സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പരാതികൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി ഘടകത്തിലാകണമായിരുന്നു. മെഴുവേലിയിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തോൽവി പരിശോധിക്കും. തോൽവിയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തും. മെഴുവേലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് കുറഞ്ഞതും പരിശോധിക്കും. വിശദീകരണം തേടണോയെന്നത്​ ചർച്ചക്കുശേഷം തീരുമാനിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച ചേരുന്ന ജില്ല കമ്മിറ്റി വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്നും രാജു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് ത​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് പ​റ​യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. സ്റ്റാ​ലി​ൻ വ്യക്തമാക്കി. സം​ഘ​ട​നാ​ത​ത്ത്വം അ​റി​യാ​ത്ത ആ​ള​ല്ല കെ.​സി. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലൻ. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. താ​ൻ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ത​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം പാ​ർ​ട്ടി ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ പ​റ​യു​മെ​ന്നും സ്റ്റാ​ലി​ൻ പറഞ്ഞു.

    മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വാ​യ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ മു​ഖ​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി.​എ​സിന്‍റെ ചി​ത്രം​വെ​ച്ച പോ​സ്​​റ്റ​റു​മാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം​ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ.സി. രാജഗോപാലന് 324 വോട്ടും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി രാധാചന്ദ്രൻ 296 വോട്ടും ബി.ജെ.പിയുടെ അനൂപ് (ശിവാനി) 37 വോട്ടും നേടി. 14 വാർഡുള്ള മെഴുവേലി പഞ്ചായത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് 9 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. എൽ.ഡി.എഫ് 5 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionPathanamthittaCPMKC Rajagopal
    News Summary - Former MLA KC Rajagopal again against CPM
    Similar News
    Next Story
    X