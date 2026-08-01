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    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 12:41 PM IST

    മുൻ മന്ത്രി യു.എ. ബീരാന്‍റെ മകൾ താഹിറ നിര്യാതയായി

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    മുൻ മന്ത്രി യു.എ. ബീരാന്‍റെ മകൾ താഹിറ നിര്യാതയായി
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    കോഴിക്കോട്: മുൻ മന്ത്രിയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായിരുന്ന പരേതനായ യു.എ. ബീരാന്റെ മകളും വേൾഡ് കെ.എം.സി.സി ട്രഷറർ യു.എ. നസീറിന്റെ സഹോദരിയും കോഴിക്കോട് ജാഫർ ഖാൻ കോളനി മലബാർ ഹിൽസിലെ ജനെല്ലിക്ക മജീദിന്റെ പത്നിയുമായ യു.എ. താഹിറ (61) നിര്യാതയായി.

    മാതാവ്: എ.പി. ഖദീജാബി. മക്കൾ: താജിദ്, തനൂജ. മരുമക്കൾ: ഹനാന ബാസിയ, നബീൽ നജീബ്. സഹോദരങ്ങൾ: യു.എ. കബീർ, യു.എ. സഗീർ, യു.എ. ഷബീർ, യു.എ. സാബിറ.

    മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.30ന് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ബീച്ച് കണ്ണംപറമ്പ് ജുമുഅ മസ്ജിദിൽ നടക്കും.

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    TAGS:Death NewsUA Beeran
    News Summary - Former Minister UA Beeran's daughter Tahira passes away
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