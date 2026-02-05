മാവേലിക്കര മുൻ എം.എൽ.എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എം.മുരളി അന്തരിച്ചു

മാവേലിക്കര മുൻ എം.എൽ.എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എം.മുരളി അന്തരിച്ചുtext_fields
ആലപ്പുഴ: മാവേലിക്കര മുൻ.എം.എൽ.എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എം.മുരളി (73) അന്തരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം.
1991 മുതൽ 2006 വരെ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയ എം.മുരളി പിന്നീട് കായംകുളത്തും ചെങ്ങന്നൂരിലും മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ എ.ഐ.സി.സി അംഗമാണ്.
1972 മുതൽ 77 വരെ കെ.എസ്.യു ആലപ്പുഴ ജില്ല പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. 1982 മുതൽ ഏഴുവർഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. മാവേലിക്കര ചെന്നിത്തല ചെറുകോലില് മാധവൻ പിള്ളയുടെയും രാജമ്മയുടെയും മകനാണ്.രമാദേവിയാണ് ഭാര്യ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register