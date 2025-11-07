Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹൈകോടതി മുൻ ജഡ്ജി കെ....
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:02 PM IST

    ഹൈകോടതി മുൻ ജഡ്ജി കെ. ജോൺ മാത്യു നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൈകോടതി മുൻ ജഡ്ജി കെ. ജോൺ മാത്യു നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    കെ. ജോൺ മാത്യു 

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ മു​ൻ ജ​ഡ്ജി​യും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​ജോ​ൺ മാ​ത്യു (93) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ഭാ​ര്യ: പ​രേ​ത​യാ​യ ഗ്രേ​സി (തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, കു​ന്നം​കു​ളം). മ​ക്ക​ൾ: സൂ​സ​ൻ അ​ജി​ത് (സു​മ), മേ​രി ജോ​യ് (സു​ജ), ആ​നി തോ​മ​സ് (മി​നി). മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: അ​ജി​ത് മാ​ത്യു (പു​ള്ളി​പ്പ​ട​വി​ൽ, റി​ട്ട. എ​ച്ച്.​എ​ൻ.​എ​ൽ), എ​ൻ.​ജെ. ജോ​യ് (ന​ടു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്), തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക് (മ​ഠ​ത്തി​മ്യാ​ലി​ൽ, ബി​സി​ന​സ്).

    മൃ​ത​ദേ​ഹം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​വീ​ക്ഷ​ണം റോ​ഡി​ലെ വ​സ​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും. രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ലെ എ​ളം​കു​ളം സെ​മി​ത്തേ​രി ചാ​പ്പ​ലി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​നം. 11.30ന് ​സം​സ്കാ​രം.

    മേ​പ്രാ​ലി​ലെ ക​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​ണ്. 1984ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം 1994ൽ ​വി​ര​മി​ച്ചു. വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സീ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.2002 മു​ത​ൽ 2007 വ​രെ കൊ​ച്ചി​ൻ സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ സെ​ബി നോ​മി​നി ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Obituary
    News Summary - Former High Court Judge K John Mathew Passed Away
    Similar News
    Next Story
    X