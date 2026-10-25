പിഎസ്സി ചെയർമാനെ പുറത്താക്കണം; സ്ഥാനമൊഴിയുംമുമ്പ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ച് മുൻ ഗവർണർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പിഎസ്സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചു. സ്ഥാനമൊഴിയുംമുമ്പാണ് ഗവർണറുടെ ഈ അസാധാരണ നടപടി. ചെയർമാൻ എം.ആർ. ബൈജുവിനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് കത്തിലെ മുഖ്യ ആവശ്യം.
പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങളും വ്യാപക പരാതികളും പരിഗണിച്ചാണ് ഈ ഇടപെടൽ. ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന പിഎസ്സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കംചെയ്യാനുള്ള ആധികാരികത രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഉള്ളത്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഗവർണറുടെ ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിക്കാനാണ് സാധ്യതയേറെയും.
ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും നിലവിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്ഭവന്റെ ഈ നീക്കം. എന്നാൽ, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും രേഖകൾ കൈമാറേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള പിഎസ്സി ബോർഡിന്റെ നിലപാട് ഹൈക്കോടതിയിൽ വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഗവർണറുടെ പുതിയ ശുപാർശ വരുന്നതോടെ പിഎസ്സി തലപ്പത്തുള്ളവർ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയും പുറത്താക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ശക്തമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.