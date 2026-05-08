Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 May 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    8 May 2026 11:27 AM IST

    മുൻ ഡി.ജി.പി ഡോ. പി.ജെ. അലക്സാണ്ടർ അന്തരിച്ചു

    തിരുവനന്തപുരം: മുൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ഡോ. പി.ജെ. അലക്സാണ്ടർ അന്തരിച്ചു. 89 വയസ്സായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കേയാണ് അന്ത്യം. മൃതദേഹം കവടിയാറിലുള്ള വസതിയിൽ.

    1960 ബാച്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. കേരള സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കേയാണ് ​ഐ.പി.എസ് നേടിയത്. കെ. കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പൊലീസ് മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ക്രൈം എ.ജി, ഐം.എം.ജി ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചു.

    വിരമിച്ച​ ശേഷം പൊലീസ് പരിഷ്‍കരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതുകയും ​പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ നാലു പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിദേശത്തുള്ള മകൾ നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാരം.

    Girl in a jacket

    TAGS: Death News, former DGP, PJ Alexander
